政院廣徵政治檔案 高達300公尺

2017-02-26

國防部、法務部等70多個機關移轉

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是二二八事件七十週年，為實踐轉型正義，釐清歷史真相，行政院已核定「政治檔案清查、徵集與整理計畫」，國發會檔案管理局並擴大徵集各公務機關持有的戒嚴時期二二八與白色恐怖事件、美麗島事件的政治檔案，目前完成逾七十個公務機關，包括國防部與法務部等部會的檔案移轉，堆起來達三百公尺高，所徵集到的檔案相當可觀。

檔案管理局：三年內完成數位化

行政院為此新增列給檔案管理局二千九百萬元經費，做為檔案局將這些檔案推動完成數位化，以供政治受難者、罹難者家屬及外界查閱或研究檔案資料。

檔案管理局長林秋燕表示，檔案局去年六月發函各機關協助政治檔案的清查與移轉，計畫將目前完成移轉的逾七十個機關的檔案進行目錄的補正、內容分析與掃描等數位化工作，所徵集到的檔案尚未做內容分析，整個數位化計畫將在三年內完成。

半數以上檔案與二二八事件有關

對於部分研究者與受難者家屬反映從現有檔案局的檔案還是無法查到想要的資料，林秋燕說，未來進行檔案目錄的補正、強化，就可讓外界查到究竟有哪些目錄，查到相關資料，而檔案局保存的政治檔案，半數以上與二二八事件有關。

蔡將頒回復名譽證書給八受難者

而為擴大追思二二八事件七十週年，蔡英文總統二二八當天將在中樞紀念儀式發表落實轉型正義的重要談話，也將親自頒發「回復名譽證書」給傅仁鴻等八位受難者，其中二二八事件受難的當事人傅仁鴻、吳昭明與石柏樹三人目前都還健在，將親自領取回復名譽證書。

另有五位不幸受難者，包括陳國銘、張會、謝瑞、吳石麟、林禛祥，則由家屬代為領取回復名譽證書。

二二八當天在台北二二八公園舉行的中樞紀念儀式，除蔡英文總統出席外，台北市長柯文哲、多位二二八家屬也將出席追思，行政院長林全當天則南下參加「高雄市二二八事件七十週年追思紀念儀式」。