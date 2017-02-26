聘中國太子黨當門神？ 美查花旗

2017-02-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕華爾街又一家大銀行涉及海外行賄高官權貴而遭美國監管機構調查！花旗集團（Citigroup）週五申報文件揭露，美國證交會（SEC）等機構正在調查該銀行與外國政府官員有關的人事聘用作業。《華爾街日報》先前曾報導，除了摩根大通聘僱中國高官權貴子女「太子黨」、涉以人事聘用交換業務之外，花旗等七家大銀行都遭到類似調查。

花旗申報文件揭露 涉海外行賄

花旗集團在年度監管申報文件指出，該行正配合美國證交會及其他機構的調查，這些機構「正在偵查或訊問」，以決定花旗對外國政府官員「介紹」及這些官員「相關」親友的人事，是否在任用上特別優待；這項調查也涉及該行是否遵守美國「海外反腐敗法」及其他相關法律的規定。

美國「海外反腐敗法」把企業支付或給予外國官員好處的行為視為行賄。去年十一月摩根大通（JP Morgan Chase）銀行就以二．六四億美元罰款，和美國政府機構達成和解，了結二○○六到二○一二年間破格任用中國權貴官二代的「太子黨」、以交換銀行業務承攬的相關指控。

美國官方指出，摩根大通七年間在亞洲共任用中國國企及政府官員推薦的約一百人，帶來超過一億美元收入。當時，美國證交會執法部門主任席瑞斯奈就坦言，「我們不認為本案是這波清查行動的最後一例」。監管文件顯示，花旗集團、高盛集團、匯豐控股、瑞士信貸、瑞士銀行、摩根士丹利、德意志銀行等七家歐美銀行都因類似摩根大通的聘用行為，而遭到美國證交會調查。

這也凸顯中國權貴官二代利用跨國銀行欲爭取生意的心態，從中謀利，迫使跨國銀行必須適應中國「靠關係」打天下的文化，不斷在銀行內破格安插不適任的人事。法新社、《華爾街日報》等媒體曾報導，摩根大通曾任用中國前鐵道部副總工程師張曙光女兒張曦曦、光大集團董事長唐雙寧兒子唐曉寧，並支付一八○萬美元給前中國總理溫家寶的女兒溫如春，以擴大該行的業務。

其他如前中國國家主席江澤民孫子江志成曾在高盛任職，前總理朱鎔基兒子朱雲來及溫家寶子女溫雲松、溫如春都曾任職瑞信，前人大委員長吳邦國女婿馮紹東則曾待過美林證券。