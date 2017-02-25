黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入

2017-02-25

顧立雄：國家資源未還國家

〔記者楊淳卉、陳炳宏／台北報導〕行政院黨產會昨針對「救國團是否為國民黨附隨組織」召開聽證程序，黨產會主要針對救國團一九五二年成立至一九八九年登記為社團法人期間，所取得的國家資產進行追查與後續財產追徵，並預計再開第二次聽證。黨產會主委顧立雄受訪直指，救國團取得國家資源挹注，但經組織轉換後，資源卻未回歸國家，「如何讓資源回到正確的位置，是聽證會要思考的問題」。

黨產會：財務、人事 痕跡斑斑

黨產會調查指出，救國團在隸屬政府及脫離政府時期，其財務、人事都有國民黨介入的痕跡；如隸屬政府時期，其財產是由國防部編列工作項目給國民黨委辦後，再由國民黨「代收轉發」把錢撥給救國團，而救國團脫離政府後，前救國團主任李鍾桂還是由時任總統兼國民黨主席蔣經國親自指派。

救國團律師：國民黨未實質控制

救國團委任律師劉昌坪會中主張，救國團人事、財務、業務皆未被國民黨實質控制，也非曾經由國民黨實質控制後，以非相當對價轉讓而脫離，因此救國團不是附隨組織。

此次聽證程序聚焦「救國團自一九五二年十月卅一日成立時起，人事、財務、業務有無受到國民黨實質控制？」及「救國團是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制？」

救國團在一九八九年之前到底取得多少國家資產？如何取得？黨產會與救國團都未提出具體說明。顧立雄表示，這是「時間是轉型正義敵人最具體的彰顯」，談的都是近幾年資料意義不大，重點在一九八九年以前，特別是一九五二年到一九六九年，黨產會將窮盡努力，也正向國防部索取資料中。

黨產會調查指出，救國團組織分為三個階段，包括一九五二年十月成立，為隸屬國防部總政治部的政府機構；一九六九年行政院以一紙公文，解除與國防部隸屬關係，救國團業務受行政院指導；一九八九年十一月正式登記為社團法人。救國團各階段與前總統蔣介石、蔣經國及國民黨有關，包括成立是受前國民黨總裁蔣介石指示，成立後首任救國團主任由蔣經國擔任。

國民黨：近10年資料找不到瓜葛

國民黨行管會主委邱大展表示，他翻了國民黨近十年內的財務與人事資料，找不到與救國團有瓜葛的資料，難道救國團成立至今六十五年間，「只要有一次受（國民黨）影響，就算附隨組織嗎？」但邱直言，這六十五年間，救國團的確與國民黨有過關係，但是「代領轉發」的關係，況且救國團當時是國防部總政治部轄下單位，「黨產會有拿到任何國民黨補助救國團的證據嗎？」

顧立雄指出，在黨國一體年代，因蔣經國的意志將救國團納入國防部總政治部之下，「但很明顯它不是正式政府機關，而是一種團體形態」；許多救國團邀請的學者傾向認為這是「黨國一體」年代，是法治不好的年代，但民主轉型過程中「當時的資源錯置就算了嗎？」