學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
2017-02-25
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會昨召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。黨產會與救國團各自邀請學者專家出席表達意見。政大歷史系教授薛化元指出，救國團成立後很長一段時間由前總統蔣經國主導，過去以政黨因素取得的國家資源，這些資源更成為救國團後續發展的基礎，這些財產如何返還國家，是重要的歷史命題。
財產如何返還國家 是重要歷史命題
薛化元表示，救國團是否為附隨組織，討論的時間點不能只從最近來看，應該聚焦救國團成立之初與國民黨的關係為何。他並說，救國團成立的時代是黨國不分，甚至是以領導為核心，建立以黨指揮政的基礎，蔣經國即在此脈絡下成為救國團指導；此外，蔣經國之後的職務異動，也造就救國團的組織異動，救國團初始隸屬於國防部總政治部，至爾後解除隸屬關係，都與蔣經國有關。
中華大學行管系副教授曾建元指出，國民黨當初成立救國團的原始考慮，就是把救國團做為黨的外圍組織，但形式上是獨立團體，因此才在這組織上設立黨團；在黨改造期間，國民黨實施「民主集中制」，當時國民黨將救國團設立於國防部總政治部之下，等於「形式上是政府機關，但實質受到國民黨控制」，對救國團的調查，應探討其從成立至登記為法人期間，財產與原始取得方法是否經過相當對價來著手。
輔大歷史學系教授陳君愷也指出，他同意救國團現在不受國民黨控制，但「現在救國團的財產，也得力於救國團受實質控制時期中所得到的財產」，要釐清救國團早期與國民黨關係，很難只用表面上隸屬政府的名稱來判斷。
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