是否曾隸屬國防部 救國團說法不一
2017-02-25
聽證會上承認 之前打官司否認
〔記者楊淳卉、陳炳宏／台北報導〕救國團遭指是國民黨的附隨組織，成立初期倚靠黨國體制吸取國產壯大，救國團昨於行政院黨產會聽證會中澄清，救國團成立時是隸屬國防部的政府機構，撇與國民黨有關，黨產會委員當場質疑，救國團在志清大樓案的訴訟中，對台北地院、高等法院都宣稱「救國團與國防部無隸屬關係」，明顯與聽證會上說法不同。
救國團研發會副執行長鄭斐文對此表示，救國團在志清大樓訴訟案中的發言「只是律師的訴訟策略」。他強調，救國團「現在」主張，救國團一九五二年至一九六九年是隸屬國防部的政府機構，一九六九年至一九八九年間為非法人團體的「社會運動機構」，受行政院監督。
黨產會委員連立堅追問，既然救國團認為其過去是屬政府機構，為何當時經費卻是由國民黨「代領轉發」？對此，救國團委任律師劉昌坪回應：「我們也不能理解為何有這樣的情況。」
「人事、財務皆未被政黨控制」
劉昌坪表示，救國團的人事、財務、業務皆未被政黨實質控制，也不曾由政黨實質控制後以「非相當對價轉讓」而脫離，且救國團是公益性社團法人，業務著重在公益、教育、服務、健康等，這些都與政黨活動、競選活動無關，當然不會是政黨附隨組織。
國史館前主任秘書陳立文指出，從國民黨史料來看，當初規劃是以黨團方式領導，但一九五二年五月十二日，國民黨中改會將救國團籌組原則行文給行政院長陳誠，五月三十一日，行政院頒訂中國青年反共救國團籌組原則，第三條已改成「中國青年反共救國團隸屬於國防部總政治部」，而「本黨以黨團方式領導其活動」的條文已遭刪除，是歷史上非常重要的轉捩點。
此外，救國團指定的證人、前財務處長郭金龍坦言，曾編列經費補助員工退休後可領十八％利息，鄭斐文受訪時說，這是八十四年以前才有的優退福利，受惠者不多。
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