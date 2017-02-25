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資產53億 房地164筆 救國團好野人

2017-02-25

家大業大 一般社團法人望塵莫及

〔記者楊淳卉、陳炳宏／台北報導〕救國團脫離與政府隸屬關係後，以取自國家財產的「第一桶金」繼續擴大組織規模，一○四年度總資產已達五十三億一四七○萬元；救國團目前在全台擁有一百六十四筆房地，甚至握有數十處青年活動中心、國民運動中心、補習班，以及多間基金會、子公司與轉投資事業等，業務包羅萬象，「家大業大」令其他社團法人團體望塵莫及。

28年前登記為法人 財產急速成長

依據黨產會調查，救國團於一九八九年登記為法人後，財產總額急速成長。一九八九年時，救國團登記財產總額約五百萬元，到了二○○○年四月，財產總額變更為十六億二千多萬元，二○一一年六月，登記財產總額已爬升至二十四億二千多萬元。

根據財政部資料，救國團一○四年度總資產共五十三億一四七○萬元。黨產會報告指出，救國團擁有七十二筆土地與九十二筆建物。

救國團組織相當龐大，除設立總團部外，還設有十七處縣市團委會、十五家青年活動中心、八處輔導中心、十一家國民運動中心、五十四家立案補習班；救國團旗下還有多間基金會、子公司與轉投資事業，其中，幼獅文化事業股份有限公司甚至是在救國團隸屬國防部時期，出資廿萬元設立。

子公司董監事 幾由救國團成員擔任

救國團旗下公司的董監事也幾由救國團成員擔任，各公司董事會人事間高度重疊。如前救國團主任李鍾桂，目前同時擔任幼獅文化公司、中國青年大陸研究文教基金會、中國青年服務事業文教基金會等三團體董事長；救國團副主任王福生則是團隊鏈企業管理顧問有限公司、幼獅運動休閒管理有限公司董事長。

救國團代理人、會計師余景仁昨在聽證會上表示，救國團在一九六九年以前取得三筆房地，一九七○年到一九八九年取得三十九筆房地，一九九○年到二○一六年有五十一筆，大部分目前現有房地都是在一九九○年成為社團法人後取得，其原因大部分是買賣與自行興建，少部分來自於受贈。

救國團：現有房地大都90年代後取得

對於救國團登記財產總額最初僅五百萬元，前年總資產卻達五十三億餘元，余景仁直言，當年是參考當時設立財團法人最低要求標準，象徵性財產做為登記，事實上，一九九三年資料顯示，救國團整年收入就高達二十幾億元，可推論當年登記時救國團財產總額應該遠高於五百萬元。

他強調，救國團主要收入包括各活動中心、運動中心、團委會收入，分析十年來收支會計資料，自籌經費達九十七％以上，且與政黨無關。

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  • 救國團組織圖

    救國團組織圖

  • 金山青年活動中心是救國團十四個活動中心中，面積最大也是第一個設立的活動中心。（資料照，記者林欣漢攝）

    金山青年活動中心是救國團十四個活動中心中，面積最大也是第一個設立的活動中心。（資料照，記者林欣漢攝）

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