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1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害

2017-02-25

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會昨邀請北市勞動局向企業說明勞基新制，主持講座的北市勞動局代表坦言：「一例一休對經濟影響蠻大。」他指出，勞工也是消費者，若物價上漲，直接受衝擊。另新法上路迄今，北市勞動局電話響不停，但人力有限，市府代表向在場工商界表示：「很抱歉讓你們打不進來。」

立法原意好 結果變三輸

北市勞動局代表坦言，勞基新制的出發點絕對是好的，要讓勞工好好休息。不過，國內一直有工時較長的現象，主要是台灣的職場文化，多年奉行領月薪的「包月制」，造成勞資雙方已習慣「責任制」，加上基層人力短缺，常有過勞案例傳出。

這名官員表示，法的立意固然好，但新法上路之後，「好像是勞、資、行政機關三輸。」他指出，從勞工的角度來看，勞工也是消費者，一例一休導致的物價上漲，最直接影響的就是一般勞工；他引述先前研究機構數據表示，勞基新制上路，全台企業成本約增加一一○○億元，這對經濟影響蠻大的。

蝶戀花事件凸顯勞工低薪，因此必須加班、多賺外快。該名官員指出，遊覽車司機非常辛苦，經常靠多跑幾趟和旅遊景點獎金增加收入；大客車的駕駛座，鑰匙一插進去，「大餅（大客車行車紀錄器）」就會彈出來，車子一天跑幾公里都有軌跡，騙不了人；不過很多時候，是勞工想多賺點錢，主動要求資方要加班。

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  • 勞工也是消費者，一例一休同受害。（資料照）

    勞工也是消費者，一例一休同受害。（資料照）

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