2017-02-25

記者鄭琪芳／專題報導

台經院副院長邱俊榮表示，台灣低薪問題嚴重，主要受到多重因素影響，包括貿易對象、產業結構及政府政策等。台大國發所副教授辛炳隆則表示，這次「一例一休」爭議，凸顯勞工低薪問題實在太嚴重，政府希望勞工多休息，但越來越多勞工需要延長工時以維持生活，目前台灣最需要解決的是低薪問題。

經濟西傾 產業微利化

邱俊榮說明，早年台灣貿易對象主要是美國等高價市場，且以最終產品為主，廠商獲利較容易，加薪也比較快；後來貿易的對象逐漸轉為中國市場，且以中間產品為主，市場競爭激烈且難以掌握價值分配，廠商陷入微利時代，加上「要素價格均等化」效應，台灣與中國經貿往來密切，薪資水準被拉住，加薪更加不易。

另外，政府政策也會造成影響，因此，相關決策應該更加審慎，例如馬政府推出的「二十二Ｋ（兩萬二）方案」，對社會新鮮人的薪資水準產生「定錨效果」。至於「一例一休」的爭議，這項政策是想讓勞工多休息，方向上大家可以接受，但相關配套可能需要調整。

辛炳隆指出，由於薪水太低，許多勞工必須延長工時以增加收入，這次勞基法修法，因加班費加乘拉得很高，很多企業不讓員工加班，導致勞工反彈也很大。他說，勞工因無法加班而收入減少，有些人只好去兼職，反而容易造成過勞。

先保障就業 再保障薪資

他表示，政府想要照顧勞工，首先要保障就業機會，再來是保障薪資，工時、休假不應排那麼前面。因為短期不可能全部兼顧，雇主一定會轉嫁、因應，對勞工的負面影響搞不好更大，可能減少獎金或暫停調薪；加上年金改革擬調高勞保費率，雇主負擔加重，未來調薪更加無望。

「現在的年輕人很慘，因為低薪沒有辦法儲蓄，老了後勞保年金又可能縮減。」辛炳隆說，目前台灣最需要解決的是低薪問題，政府想辦法要求雇主加薪的同時，卻又讓企業更有理由不加薪，各種政策一直拋出的結果，可能產生互相抵銷的效果；因此，政府可能要重新思考，政策應該設定優先順序。