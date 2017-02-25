都是政府統計 解讀大不同

2017-02-25

同樣都是主計總處的統計數字，為何解讀會差那麼大？主因是計算方式的不同。「擁有全職工作的國人月均薪水會超過5萬1千元」，是不含外籍與部分工時的薪資統計，且將獎金、紅利、加班費等全數計入，再除以總人數及12個月得出平均月薪；而「近7成勞工月薪不到4萬元」，則是計算全體勞工，且未計入獎金、紅利、加班費等，所計算出來的結果。

（記者盧冠誠）