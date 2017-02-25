7成實薪沒4萬 薪情苦悶

2017-02-25

記者鄭琪芳／專題報導

近來「一例一休」爭議延燒，除了政策缺乏彈性，也凸顯低薪問題仍嚴重。根據統計，去年全體受僱就業者中，有三十六．七二％月薪不到三萬元、六十八．三一％月薪不到四萬元；三十歲以下受僱就業者中，更有五十五．四％月薪不到三萬元、八十六．七四％月薪不到四萬元；而二十至二十四歲平均月薪僅二．六萬元，青年低薪問題尤其嚴重。

逾5成青年不到3萬

行政院主計總處調查，去年五月全體受僱就業者共八九○．六萬人，平均每月主要工作收入（主要工作之經常性收入，未計入獎金、紅利、加班費等非經常性收入）為三萬七○九四元，較前年同月增加五九四元或一．六三％。

若按年齡層分析，十五至十九歲平均月薪一萬八八三五元最低、二十至二十四歲二萬六一一一元次低、六十五歲以上三萬一七七一元倒數第三、二十五至二十九歲平均月薪三萬二五七六元排名倒數第四。

全體受僱就業者中，月薪不到兩萬元有四十六．一萬人，占五．一八％；月薪不到三萬元有三二七萬人，占三十六．七二％；月薪不到四萬元有六○八．四萬人，占六十八．三一％，等於近七成上班族月薪不到四萬元。

其中，三十歲以下受僱就業者一九五．三萬人中，有十五．九萬人月薪不到兩萬元，占八．一四％；月薪不到三萬元有一○八．二萬人，占五十五．四％；月薪不到四萬元有一六九．四萬人，占八十六．七四％。若與前幾年相較，三十歲以下低薪人數及占比呈下滑趨勢，但仍有五成五以上月薪不到三萬元、近八成七月薪不到四萬元，青年低薪問題仍嚴重。

不僅低薪 青年失業率居高不下

值得注意的是，年輕人不僅薪水低，失業率更是居高不下，去年平均失業率三．九二％，但二十至二十四歲失業率高達十二．六二％，十五至十九歲失業率八．九四％，二十五至二十九歲失業率六．七六％，等於三十歲以下包辦失業率前三高。

主計總處官員表示，過去金融海嘯期間，勞工月薪不到三萬元的占比曾高達約四成五，但近幾年已逐年下降，經常性薪資稍微提升。至於年輕人薪資偏低，主要是國人就學年限逐漸延長，三十歲以下多屬尚處工作適應期的初任人員，因此薪資較低；隨著年齡增長、工作逐漸穩定，薪資也會增加。