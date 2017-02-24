頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢

2017-02-24

〔記者顏宏駿、林彥彤／綜合報導〕頂新逃漏稅案經彰化地院近三年審理，昨天終結，頂新製油公司前董事長魏應充涉嫌私設個人帳戶，提供給公司逃漏稅之用，七年漏繳稅額達六千多萬元，法官以違反商業會計法逃漏稅捐，判有期徒刑三年，得易科罰金，以一天三千元計算，魏應充只要繳三百廿八萬五千元就免於牢獄之災。同案被告頂新會計陳錫勳被判一年十個月，緩刑二年，但必須支付公庫廿萬元。

檢起訴逃漏稅2.4億 院方採認6千萬

該案為彰化地檢署偵辦大統混油案時的案外案，檢方發現大統長基公司與頂新製油有資金往來，頂新在民國九十五年一月一日至一○二年十二月間，浮報進貨成本，低報賣油利潤，魏應充另在員林華南銀行開立私人帳戶，七年內共逃漏稅二億四千八百六十七萬元，國稅局因此裁罰一億六千八百廿二萬元，事後頂新已補繳四億多元的稅金與罰鍰。

當初彰檢考量魏應充犯後態度，予以緩起訴處分，頂新餿油案爆發後，全國輿論譁然，台中高分院將此案退回彰檢重新偵辦，彰檢以違反「商業會計法」、「稅捐稽徵法」重新起訴魏應充及陳錫勳兩人。

對逃漏稅案，魏應充開庭時就已認罪，他強調「製油業因業態特殊，許多來往的客戶都要求不開發票」，公司財務部門為作帳方便，拿他的印章、證件去開立私人帳戶。

院方指出，頂新作帳每兩個月申報一次計算，魏應充所涉，觸犯逃漏營業稅捐罪共犯三十七罪，又觸犯商業會計法，故意遺漏會計事項不為紀錄罪，七年共犯七罪，合計四十四罪，依一罪一罰，應執行三年，但因每罪都不滿六個月，得易科罰金。

院方強調，一般民眾易科罰金都以每天一千元計算，考量魏應充財力，依罰金上限每日三千元計算，三年刑期要繳三百廿八萬五千元。對此判決，彰檢及頂新製油均表示，收到判決書後再決定是否上訴。

判3年得易科罰金 立委砲轟

不過立委黃國昌表示，根據刑法四十一條，易科罰金由法官宣告，但執行與否，來自檢察官的權限，「若難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」黃國昌說，魏應充不僅是逃稅慣犯，更是置廣大消費者生命健康於無物的黑心商賈，罰個對他不痛不癢的三百多萬，真有「矯正之效」？

綠色陣線常務理事林長茂說，該案若不是彰檢偵辦大統混油，頂新逃漏稅的惡行，永遠被「私設帳戶」掩蓋，如今繳個幾百萬了事，「台灣司法已死」。

消基會董事長游開雄表示，詐術逃漏稅本身刑度就不重，但判決結果恐怕很難符合一般社會期待，很多民眾應該不能接受。