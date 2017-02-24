社論》美國「一中政策」與中國「一中原則」大不同

2017-02-24

一九七二年二月二十八日，美國與中國發表「上海公報」，美方認知「台海兩邊所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」，美方對此不提異議。「上海公報」與後來的「建交公報」及「八一七公報」，被視為奠定美中關係三公報。如今，四十五年後隨著川普政府上任而「一個中國」政策受到質疑之際，檢視發表於美蘇冷戰時期的「上海公報」，實有必要。

據「美國之音」報導，當年曾參與「上海公報」起草的前美國駐中國大使羅德（Winston Lord）本週二說，美國奉行模糊的「一中政策」，不接受把台灣當中國一部分的「一中原則」。同時，另一位前大使芮效儉（Stapleton Roy）也指出，美國的「一中政策」沒有改變，但台灣政治現實已生變化，總統直選及國家認同改變顯示，「如果今天對『公報』重新談判，不會得出與過去相同的結論。」

兩位前大使的發言，凸顯以「上海公報」為開端的美中關係，有待因應新形勢的務實調整。眾所周知，「上海公報」是尼克森總統為了對抗蘇聯，兼以從越戰脫身，在季辛吉主導下拉攏中國的策略起點。四十五年來，越戰早已結束，蘇聯亦告解體，俄羅斯雖與美國不對盤，但不足為患；更重要的，台灣也擺脫黨國體制的威權，實現民主自由。從這一角度看，以「上海公報」為起始的「一中政策」，顯已過時。

相形之下，中國利用美國關係，趁勢崛起。有如中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）所指出，它借力使力，隱藏意圖，要在二○四九年取代美國成為世界霸主。如今，中國對內不改專制極權，對外挑戰國際安全秩序，無論在南海、東海製造事端或在經貿不公平競爭等表現，美國無疑培養了自己的對手，甚至禍患，有損自身戰略利益。

川普總統上任前後抨擊中國在經貿、南海的行徑，甚至質疑「一中政策」，反映了美國公眾普遍心聲。據蓋洛普（Gallup）二月初的民調顯示，美國民眾對中國印象好壞參半，在二十一個國家排名第十三，既遠不如排行第三的日本，也落後於第七的台灣︰有七成三美國人對台灣有好印象，對中國印象好的為五成。

我國因此應把握川普政府執政，積極拓展台美關係。事實上，川普最推崇的雷根總統，一九八二年向我國提出「六項保證」，其中之一就是「美國不支持中華人民共和國對台灣主權的主張」，亦即美國並不接受台灣是中國一部分的立場。如今川普政府及美國國會都公開宣示把「六項保證」列為對我國的政策，以此為張本，雙邊關係可期。

有關增進台美關係，華府智庫二○四九項目研究所的主張最值得重視。它強調，在「一中政策」下不能把台灣當交易籌碼，而是承認台海兩岸各有合法政府，擴大與台灣互動，提升交流層次，加強軍售的質與量，協助發展潛艇自主項目，建立雙邊國防合作。同時，共同擬訂「美台關係聯合長程工作計劃」，十到十五年內實現正常、穩定和建設性雙邊關係。

面對與美國關係新局面，主政者要積極進取，有所作為，日本安倍首相是典型。有鑒於日美關係最重要，安倍近數月來兩度訪美，不但川普當選他即飛往紐約相會，也是川普上任後會見的第二位盟邦領袖，既透過親身互動建立信賴關係，也敲定日美同盟、安全保障、經貿協商等戰略合作關係。安倍的努力有目共睹，最新民調顯示其支持率繼續攀升達六成六。見賢思齊，台美關係也應以安倍為範，既為國家戰略所需，也有助提升領袖氣勢聲望。

增進台美關係，從經貿切入也很實際。台北美國商會本週發表報告，把官僚、兩岸關係、勞基法列為影響營運前三大因素；在呼籲改善的同時，美商也支持我國參與雙邊或多邊投資貿易協定，特別是積極進行台美雙邊的ＴＩＦＡ談判。台美關係要實質推進，完成ＴＩＦＡ談判是最基本的目標。經貿談判有攻有守、有得有失，追求在整體有利的效益中降低損害，不受假議題牽制，事前做好負面衝擊及風險管理，積極為談判做準備，我們不能繼續在經貿自由化之路保守停滯。

川普帶來挑戰與機會，掌握機會，做好因應挑戰準備，台美關係會更好。