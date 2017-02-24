終結黨團抽籤六連敗 蔡易餘：肥仔出頭天

2017-02-24

立法院昨選出各委員會召委，被民進黨團總召柯建銘註記「長相福泰、必中無疑」，推薦為司法委員會第二位召委的立委蔡易餘順利中籤。他笑說柯總召晉升為「柯太公」、釣魚成功，自嘲「肥仔出頭天」，終止民進黨抽籤六連敗紀錄。

據傳屢遭蔡英文總統「下令」減肥的蔡易餘，擔任立委一年多，不見消瘦，反是「愈加穩重」，儼然成為黨團「重量級」成員。蔡易餘說，為保持福態，昨還特別吃兩次早餐。（圖：記者簡榮豐，文：記者鄭鴻達）