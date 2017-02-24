今開聽證會 救國團大陣仗出席
2017-02-24
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今日召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序，救國團除指派救國團研發會副執行長鄭斐文、律師、會計師等人出席外，還要求黨產會傳四名專家學者出席背書，並要求邀數名團員當證人，是黨產會目前追查對象中，出席聽證陣容最龐大的組織。
救國團要求黨產會邀請出席的四名專家學者，跨足法律、歷史、公行領域，並且都和救國團有淵源，包括前考選部長、現任東吳副校長董保城，前國史館主祕陳立文，前國民黨立委黃德福，及台北大學公行系教授陳金貴。利害關係人國民黨方面，據悉，由行管會主委邱大展、委任律師張少騰出席。
黨產會方面邀請的學者專家，則為台大歷史系教授薛化元、輔大歷史系教授陳君愷、輔大哲學系助理教授沈清楷、中華行管系副教授曾建元等人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 2017日內瓦錶展專輯22：方圓錶盤時間藝術1
- 一球入魂 珍貴紀錄零距離─早稻田大學野球部百年文物特展免費入場 球迷飽眼福
- 小檔案
- 機捷A22站新亮點 「綠地天幕」啟用
- 遊港遇地鐵縱火 張女回台治療
- 瑞莎做甜點 樂當水美人
- 吳敦義稱「功在高雄」 劉世芳：市民有定見
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 美律中國兩公司 讓售東莞立訊
- 三星尬OPPO 售價少千元
- 國道六號延伸評估：經費逾5千億
- 2017日內瓦錶展專輯18：時間篇章如詩如畫1
- 氣溫溜滑梯 小心易誘發心肌梗塞
- 「駁二小夜埕」擺百攤 造型攤車饗宴
- 圓山飯店白紙黑字給優惠 藍綠議員很「感冒」
- 杜拜女網賽》詹皓晴爆冷 雙打殺進4強
- 嘉義特教學校 紅花風鈴木正美
- 《謠言終結站》正露丸會致癌？ 食藥署︰沒證據
- 曾窮到吃野菜 她再現月桃工藝
- 經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特
- 陳鎮湘批不聽話 黨團︰聽民意
- 中醫治經痛 依體質做調整
- 【朵朵小語】內在的旅程
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 台積電拚節能 每片晶圓減少用電21%
- 竹縣》清寒女童「拚原運失格」 爭到補審機會
- 老將漸凋零 3星恐告別
- 藍眼淚夜光蟲 海大繁殖成功
- 土銀董事長凌忠嫄︰房價不太可能上漲
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 大尾鱸鰻 曾文水庫捕逾20尾
- 8點檔指腹為腦 醫生酸是滿腦大便的FU
- 竹縣首座狗狗公園 竹東下月啟用
- 虹揚橋常塞車 四月試辦調撥車道
- 南市公幼將增16班 私幼教保券每年3萬
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：今開聽證會 救國團大陣仗出席
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分