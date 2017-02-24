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今開聽證會 救國團大陣仗出席

2017-02-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今日召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序，救國團除指派救國團研發會副執行長鄭斐文、律師、會計師等人出席外，還要求黨產會傳四名專家學者出席背書，並要求邀數名團員當證人，是黨產會目前追查對象中，出席聽證陣容最龐大的組織。

救國團要求黨產會邀請出席的四名專家學者，跨足法律、歷史、公行領域，並且都和救國團有淵源，包括前考選部長、現任東吳副校長董保城，前國史館主祕陳立文，前國民黨立委黃德福，及台北大學公行系教授陳金貴。利害關係人國民黨方面，據悉，由行管會主委邱大展、委任律師張少騰出席。

黨產會方面邀請的學者專家，則為台大歷史系教授薛化元、輔大歷史系教授陳君愷、輔大哲學系助理教授沈清楷、中華行管系副教授曾建元等人。

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  • 黨產會今召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序，救國團除指派救國團研發會副執行長鄭斐文、律師、會計師等人出席外，還要求黨產會傳四名專家學者出席背書。（資料照）

    黨產會今召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序，救國團除指派救國團研發會副執行長鄭斐文、律師、會計師等人出席外，還要求黨產會傳四名專家學者出席背書。（資料照）

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