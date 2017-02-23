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毒殺金正男 北韓外交官涉重嫌

2017-02-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕馬來西亞全國警察總署調查北韓領導人金正恩哥哥金正男遇刺案，廿二日新增追查三名北韓人，其中包括一名北韓大使館高階外交官員，呼籲北韓配合交人接受偵訊，否則不排除發布通緝令。北韓大使館憤怒否認馬國的指控，並要求立即釋放日前被捕的兩名「無辜」女性嫌犯和一名北韓男子。

全國警察總長哈立德（Khalid Abu Bakar）在記者會上點名四十四歲的北韓大使館二等秘書玄廣松（Hyon Kwang Song，譯音），以及卅七歲的國營高麗航空（Air Koryo）職員金旭日（Kim Uk Il，譯音）為本案嫌疑人，已致函北韓大使，希望允許警方訊問兩人，「若北韓方面不交出這兩名嫌犯，馬來西亞警方將發出通緝令」。追查名單還包括卅歲北韓人李智禹（Ri Ju U，譯音），警方相信這三人都還在馬來西亞。

有媒體引述馬國高層安全事務消息人士說法，指「玄廣松是整起計畫的監督人」，「監督一切安排，並向大使報告」，馬國官方相信他和金旭日都正躲在大使館裡。但哈立德未證實這一點。

被逮北韓人 潛伏大馬3年多

此前，調查人員已列出五名北韓嫌疑人。哈立德說，警方認為這五人「涉嫌重大」，除已在押的男嫌李正哲（Ri Jong Chol，譯音），另外四人在案發當天出境，已返回平壤。加上落網的印尼女嫌艾夏和越南女嫌段氏香，目前已有十人因涉及金正男命案而遭拘捕或追緝。被拘的艾夏馬國男友已獲釋。李正哲在馬來西亞居住三年多，有Tombo Enterprise公司發出的工作簽證，但從未上班，也沒領過薪水。

兩女事前多次演練攻擊動作

哈立德也證實案發細節，駁斥兩女嫌供稱以為是拍惡作劇節目的說法。他說，兩女事前曾在不同場合多次演練攻擊動作，作案當天兩人手上都塗有毒物，先後將毒物抹在金正男臉上，犯案後馬上去洗手，「我們充分相信這是事先策劃好，而且她們受過訓練」。

警方尚不清楚嫌犯使用何種毒物，哈立德也未證實北韓政府幕後主使暗殺金正男，但由於「涉案者是北韓人」，希望北韓大使館提供協助。哈立德也澄清，有關金正男長子金韓松已抵達馬國的傳言不實，迄今尚未有家屬認領金正男遺體；由於有人企圖闖入停放金正男遺體的醫院太平間，警方已部署重武裝特警部隊加強警戒。

北韓大使姜哲廿二日則駁斥，馬國的調查「極度侮辱北韓主權」，明顯偏向南韓；被捕的越南、印尼女子及北韓公民「無辜」，要求馬國「立即放人」，但未回應馬國訊問使館外交官的請求。北韓和大馬兩國政府因本案衍生的外交摩擦日趨嚴重，「星洲網」引述馬國外交官說法，若北韓持續不顧外交禮儀發表強烈措辭和偏執立場，可能加速兩國斷交。

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  • 馬來西亞全國警察總長哈立德（左）二十二日在記者會上公佈調查進展。（法新社）

    馬來西亞全國警察總長哈立德（左）二十二日在記者會上公佈調查進展。（法新社）

  • 馬來西亞警方新增三名北韓嫌疑人，由左至右：李智禹、金旭日（高麗航空職員）、玄廣松（北韓駐馬來西亞大使館二等秘書）。（法新社）

    馬來西亞警方新增三名北韓嫌疑人，由左至右：李智禹、金旭日（高麗航空職員）、玄廣松（北韓駐馬來西亞大使館二等秘書）。（法新社）

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