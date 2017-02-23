報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖

2017-02-23

報社主管紛被跟蹤恐嚇

〔編譯管淑平／綜合報導〕隨著香港特首選舉逼近，香港「成報」自本月中起部份管理階層人員遭疑是中國人士跟蹤、偷拍，包括總編輯劉美儀等主管住處附近遭人張貼附有當事人照片的恐嚇、抹黑傳單，該報懷疑此事與該報頭版刊登一系列文章批評中國駐港聯絡辦公室（中聯辦）介入特首選舉有關，斥此為「政治威嚇」，要求警方調查，並保護當事人安全。

成報二十一日晚間、二十二日兩度聲明，表示有關說法「均基於客觀事實」，已向警方提供資料。立法會保安事務委員會副主席涂謹申、「香港本土」議員毛孟靜皆指此事威脅新聞自由，促請警方立即調查，保護成報員工安全。香港記者協會主席岑倚蘭譴責此為「白色恐怖」。

聲明說，有理由相信此事非常可能是因該報頭版一系列「禍港四人幫」評論文章所致，有人在特首選舉之際企圖藉此逼迫成報停止刊登相關文章，控制選舉結果。該報網站在十八、十九日也曾遭密集攻擊而短暫停擺。

政治立場一向親中的成報，自去年八月底起刊登署名「漢江泄」的文章，點名中聯辦主任張曉明、香港特首梁振英和香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠，與另一名身分未明的「藏鏡人」為「亂港四人幫」，批評中聯辦操控香港事務、介入特首選舉。「亂港四人幫」第四人據傳為前特首董建華。

曾俊華若當選 中央不會任命

成報說，恐嚇傳單上的照片經對比應是取自「回鄉證」，質疑照片來自擁有發證權的香港中國旅行社和中國公安部等單位，此事乃「跨境犯罪」。香港中旅集團回應稱相關指控毫無事實根據。

張曉明二十一日在港區人大和政協代表茶會上表示，中央對特首「有實質任命權」，關心選舉名正言順。出席會議的全國政協常委劉漢銓透露，張曉明重申前政務司長林鄭月娥是北京支持的人選。香港「信報」也報導，擔任全國政協副主席的董建華也挑明，若前財政司長曾俊華當選，中央不會任命。此說顯示北京為確保林鄭當選，已不惜踐踏「基本法」，祭出拒絕任命的殺手鐧。