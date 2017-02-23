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首位判刑港特首 曾蔭權入監20月

2017-02-23

即時發監 不得緩刑

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港前行政長官曾蔭權二十二日因「公職人員行為失當罪」，被判處入獄二十個月，且不得緩刑，成為香港史上首位入獄的卸任特首。曾的另一項罪名「行政長官收受利益罪」，則將於九月重審。法官宣布刑期後，曾蔭權表情平靜，由法警押解離庭。他的妻子曾鮑笑薇由兩名兒子攙扶步出法院，表示「今日是好黑暗的日子」，他們將上訴。

曾蔭權身穿一貫的西裝領結出庭聆訊。他在庭上不斷咳嗽，時而閉上眼睛，並在囚犯欄裡對著妻兒揮手，他們在聞判後紛紛落淚。曾蔭權被帶走時，趁隙與妻子、妹妹及兒子輕聲講話。現場有民眾向曾鮑笑薇打氣，「曾太加油」。他的胞弟、前警務處處長曾蔭培則未作任何評論。

審判創下港史四紀錄

曾蔭權的審判共創下港史四項紀錄，包括「首位卸任被控有罪的特首」、「首位被判刑期的特首」、「首位被判收押進看守所的特首」，以及「首位被銬上手銬的特首」。

法官陳慶偉指出，曾蔭權罪行嚴重，因為他擔任特首，獲得港人與北京信任，但他違反誠信。陳慶偉強調，在法官生涯中，從未看過這類從頂峰墮落至此者，其犯行的量刑起點是兩年半，但他認同曾蔭權一直為港人服務，尤其是一九九八年應對亞洲金融風暴，考慮他過去四十年來對香港的貢獻，故予以減刑十個月，但無緩刑理由。

此前，辯方律師曾呈交數十封陳情信，包括多名前港府高官和民主派人士，都撰信為曾蔭權求請，讚揚他的品德及貢獻，但為他求情的親中建制派議員僅一人，中國媒體和中共當局亦未對此發表評論，似乎顯示他已被北京徹底拋棄。

還有一罪名 9月重審

曾蔭權共被起訴三項罪名，包括兩項「公職人員行為失當罪」和一項「行政長官收受利益罪」。前者有一項罪名成立，另一項罪名不成立，後者則因高院陪審團未達成共識，案件將於九月重審。

這三項罪名均源自二○一○年至一二年間，港府審理雄濤廣播（現為香港數碼廣播公司）的數位廣播執照時，曾蔭權未如實申報他正和雄濤廣播主要股東黃楚標洽商承租深圳一間豪宅，作為退休後的居所。消息人士指稱，曾蔭權日後的纏訟將相當辛苦，其負擔的律師費可能超過一千萬港幣（約四千萬台幣）。

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  • 香港前行政長官曾蔭權二十二日被判入獄二十個月，圖為他與妻子曾鮑笑薇十七日在被定罪後交保離開法院。（路透）

    香港前行政長官曾蔭權二十二日被判入獄二十個月，圖為他與妻子曾鮑笑薇十七日在被定罪後交保離開法院。（路透）

  • 曾蔭權二十二日在判決後，坐上警車離開香港高等法院。（歐新社）

    曾蔭權二十二日在判決後，坐上警車離開香港高等法院。（歐新社）

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