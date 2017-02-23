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北市都發局、建管處兩官員也被搜

2017-02-23

〔記者鍾泓良、徐義平／台北報導〕新北地檢署偵辦晶鑽建設行賄疑案，前天除搜索新北地政局、台北市都發局及建管處三官員住處外，也前往北市建管處調閱資料；都發局副局長張剛維表示，檢調是為了調查二○一○年間一棟位於內湖工業區新湖二路的建案建照核發疑義案，僅帶回一份卷宗便離開，市府將全力配合司法機關偵辦。

據查，當年核發建照時的都發局長為丁育群、建管處長為王榮進，丁二○一四年調至營建署擔任署長，前年八月因罹癌過世；王現為營建署副署長。而該建案起造人為安信建築經理股份有限公司，安信建經表示，該案僅是提供建商信託管理服務，並非實際開發者。

房地產業者指出，房市建案起造人是建經公司是很常見的現象，大多是小型建商為了取得銀行融資，透過第三方的建經公司居中信託管理，而建經公司多有銀行投資；所謂信託管理主要是保障建案能夠順利完工，將建築基地信託在融資銀行，起造人則信託至建經公司，並設立信託專戶，依照工程進度核定撥款，達到專款專用的模式。

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  • 晶鑽建設被指涉賄的一處建案，位於台北市內湖工業區。（記者鍾泓良攝）

    晶鑽建設被指涉賄的一處建案，位於台北市內湖工業區。（記者鍾泓良攝）

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