王聖文基層做起 任公職25年
2017-02-23
墜樓不治的新北市地政局副局長王聖文，現年五十二歲，一九九二年在板橋地政事務所初任公職擔任承辦人員，一九九五年調到台北縣政府先後擔任區段徵收課課長、地籍課課長、專員，二○○二年起先後擔任樹林、新莊、新店、板橋四個地政所主任，二○一一年十月調升新北市政府地政局專門委員、二○一三年一月升主任秘書、二○一五年三月升任副局長至今，二十五年公職從基層做起，資歷完整；是同事眼中認真負責的好同事，大家對他輕生都很震驚。
據了解，王聖文主要負責開發案業務，早年包括新板特定區第一期市地重劃、台北大學區段徵收都是由他辦理；地政局其他官員表示，王工作積極、熱愛運動，是相當開朗的人，工作上未曾聽他透露有相關壓力。
王聖文育有一女，就讀大一，與妻女一起居住在桃園，地政局主任秘書黃國峰說，王聖文很有工作熱情，不常請假，近一、兩個月，因家人身體不適手術，請假才稍微多些；同仁眼中，王聖文自我要求很高、力求完美，是個優秀、自尊心強的公務人員。（記者何玉華）
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