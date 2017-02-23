新北涉弊3大開發案 新店央北重劃案 開發價值逾百億
〔記者何玉華、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕新北市地政局副局長王聖文遭搜索後自殺震驚社會，傳聞被檢調鎖定的新泰塭仔圳重劃案、新店中央新村北側重劃區開發案，以及金山市地重劃案三大開發案，地方人士看法不一，有人認為房市趨於冷淡，塭仔圳未來發展有限，但也有人看好新店中央新村北側重劃案，開發價值超過百億元。
涵蓋新莊、泰山的新泰塭仔圳重劃案面積逾四百公頃，區內有捷運機場線、新莊線、台六十五高架道路，又緊鄰新莊副都心，吸引不少建商搶進，打出大台北「唯一三字頭」口號，房仲業甚至認為有到每坪五十萬元的空間。不過地方人士指出，現今房市景氣差，且開發土地過剩，以新莊副都心而言，過去一坪房價喊到四、五十萬元，現在至少降了十五到廿％，更何況塭仔圳重劃後只有公園、學校，是單純的住宅區，缺少商城、行政機關、捷運等多元機能，漲幅有限。
中央新村北側重劃案部分，扣除公用設施及社會住宅興建用地外，約有廿公頃可興建住宅，地方人士估算，以當地新建案每坪四十至五十萬元的價位，開發價值超過百億元。
新北市新店區議員陳永福說，當初地主想爭取自辦沒成功，改由市府公辦區段徵收，有少數地主抱怨能分得的土地面積較少，但並未聽聞有何爭議；他說，王聖文曾任台北縣時期新店市地政事務所主任，服務熱忱，工作態度受肯定。
金山市地重劃雖有居民擔心權益受損聲浪，但房價的確也上漲，地方人士指出，當地目前有七個新建案，四個仍在興建中，每坪均價約在十七萬至十九萬元間，最高喊到廿二萬元，對照二○○八年每坪最高十二萬元成交，上漲不少。
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