推都更三法 內政部動起來
2017-02-23
〔記者盧冠誠／台北報導〕正義國宅都市更新案正式啟動後，為強化政府都更政策，內政部次長花敬群昨強調，「我們不能做放羊的孩子」，下週立法院委員會正式開議，內政部很勇敢提出三個都更專法，期待能不斷有好消息，讓大家看到。
花敬群表示，第一個是「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」，接下來還要推出一個全新法案「國家住宅及都市更新中心設置條例」，也就是政府相當程度上要擔起責任來。
「我們自己手腳要長出來！」花敬群說，政府在都更這件事情上，不能只是立法，然後管理或審議的單位，所以要成立一個專責機構，由中央進行直接的參與、協助。
針對第三個、也是外界最期待的「都更條例」整版修正，花敬群指出，當中最重要的幾件事情，包含獎勵要明確，就是只要知道建築設計、建築規劃，未來預期可以得到的容積獎勵，是確定的。
花敬群表示，這部分（獎勵）希望不要再由都市更新審議委員會來加、減碼，讓大家都很清楚，降低風險與不確定性，這是讓大家彼此互信很重要的一個基礎。
對於金融機構扮演的角色，花敬群認為，金融機構可以成為都更推手或實施者，不管銀行法的鬆綁，或都更的不動產證券化，都希望後續能有更多想像，當然這也需要財政部、金管會來協助。
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