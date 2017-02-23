爆槍擊案、三次轉手 老國宅變豪宅
2017-02-23
每坪上看200萬、總銷400億
〔記者徐義平／台北報導〕號稱台北市最大都更案的正義國宅都更案，因位於黃金地段、利潤龐大，各方勢力插旗，歷經二十年整合，其間還爆發槍擊案，實際實施者更換過三手後，昨聯貸案簽約，破舊國宅翻身變豪宅，住宅單價每坪上看兩百萬元，全案總銷上看四百億元。
該都更案地處北市忠孝東路三段上，一旁便是SOGO復興館。最早是由龍麟建設擔任實施者進行整合，耗費十餘年仍無法完成，期間甚至一度發生地主遭槍殺事件，最終龍麟建設黯然退出，一度由富邦建設接手整合。
八年前，第三任主導者三圓建設接手整合，二○一四年申請拆除執照，當時任職北市副市長的張金鶚參與動土儀式；正義國宅都更案總算動起來了。
據透露，此都更案的產權分布，三圓建設與私地主，也就是原住戶的占比約六十一．九二％，財政部國產署擁有三十七．四四％，台北市政府持有○．六四％。
更新後的正義國宅，將從一整排五到七層的老舊公寓，搖身一變成為三棟三十一層的複合式大樓，屋頂將規劃「鑽石塔」造型，象徵閃耀整個東區；更新案分為Ａ、Ｂ兩塊基地，基地面積一五四五坪，規劃地上三十一層、地下七層的建物，其中Ａ基地規劃超過百戶大坪數豪宅，Ｂ基地則規劃近六十戶小坪數住宅，預期住宅每坪價格上看兩百萬元，粗估可興建的樓地板面積將近二．七萬坪，全案總銷金額概估三、四百億元。
房產業者指出，「文林苑」事件後，都更條例進行大幅修正，多數都更案也陷入停擺，如今延宕多時的「正義國宅」能夠順利興建推出，無疑是將北市都更案推向新的里程碑。
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