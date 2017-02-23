正義國宅都更案 拖20年 終於動了
聯貸120.9億昨簽署
〔記者盧冠誠／台北報導〕耗時近二十年，被房產業界形容是地段最好、爭議最大的「台北市正義國宅都市更新」，銀行團昨與建商簽署一二○．九億元聯貸，預計興建地下七層、地上三十一層的住商混合大樓，完成後將成為台北市東區新地標，也是新政府推動都更的重要指標。
最快3年後完工
據了解，正義國宅都更案將於第二季動工，預計二○二一年完工，並有機會提前至二○二○年；該聯貸案貸款期間五年，利率介於二．三％至二．五％。
一九九九年九二一大地震後正義國宅被判定為危樓，正義國宅正式走上都更長路，期間風波不斷，儘管已於二○一四年中、前台北市長郝龍斌任內舉辦動土典禮，但正式動工仍是聲聲慢。
昨出席聯貸案簽約的財政部次長蘇建榮就說，「我從學生時候看正義國宅（至今），終於要啟動了！」聯貸案主辦行土地銀行董事長凌忠嫄也說，此案迄今近二十年，有些承辦的同仁，從當時的美少男、美少女，現在已升到經理，甚至副總經理。
凌忠嫄昨代表十七家銀行與龍麟建設、三圓建設簽署聯合授信合約，看好正義國宅大樓都更後前景，銀行團超額認購金額逾二四○億元，最終以一二○．九億元結案。
政府可分回1400坪
蘇建榮指出，此案代表民眾、產業、政府共創三贏的典範，且這塊土地約三十七％是國有地，完工後財政部可分到約一四○○坪，作為辦公廳舍。
內政部次長花敬群表示，前天經過台北市忠孝東路，看到正義國宅拆得差不多，這麼漫長、看不到隧道出口的這條路，終於走出來了，這個歷程也提醒我們，未來要讓都更一旦啟動，就能看到隧道盡頭那道光。
花敬群指出，政府在政策的規劃，以及法治的修訂底下，可以做到讓大家對都更有信心，且「這段時間聽到很多業界朋友告訴我，民間真的已經動起來了」；正義國宅這個案子，為都更奠定非常好的基石，希望這好的開始，就是我們成功的一半。
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