雪隧抓龜速車 單趟最高可罰4.8萬

2017-02-22

三月十五日起 最低限速70公里

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國道五號雪山隧道塞車問題難解，龜速車是原因之一，高速公路局官員表示，三月十五日起，雪隧內最低限速將從六十公里提升至七十公里，宣導期一個月，預計四月配合科技執法開始取締，若有龜速、超速、變換車道等違規行為，可連續開罰，單趟最高可罰四萬八千元。

高公局官員指出，經專家學者評估，要處理雪隧塞車問題，減少慢速車是關鍵，因此決定提高最低限速。

雪隧目前有六支測速照相桿，新的科技執法系統預計四月啟用，平均一．六公里建置一支具照相與錄影功能的執法設備，雪隧雙向共設置十六支（單向八支），可對超速、龜速、任意變換車道及惡意逼車等違規行為取締，依法可開出三千元至六千元罰單。駕駛人若連續違規，就可連續開罰，如果被八支執法設備「全都錄」，單趟最高可罰四萬八千元。

「不要為了執法取締，反而造成運量倒退。」宜蘭縣代理縣長吳澤成認為，若能兼顧增加運輸量及安全，實施科技執法是有道理的；但該系統在安全車距的取締有困難，會造成駕駛心理壓力，也許可考慮開放超車，前縣長林聰賢也曾建議開放隧道內變換車道，但基於安全考量，這部分需由高公局研議。高公局回應表示，對於是否開放變換車道，目前仍在研議。