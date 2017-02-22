酒駕講習下月起延長 累犯得到創世、監獄上課
2017-02-22
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為矯正汽車駕駛人酒後駕車違規行為及對違規再犯者加強講習教育，配合新修正道路交通安全講習辦法規定，公路總局將於三月一日起，延長酒駕應接受道路交通安全講習時數。其中，「酒駕違規班」及「酒駕再犯專班」，分別由現行四小時、六小時延長為六小時及十二小時；累犯還將安排到創世基金會、看守所、監獄等地，見證因酒後駕車導致傷殘的當事人，以及酒駕入獄受刑人現身說法。
根據警政署統計，去年取締酒駕違規十萬四千七百五十六件，移送法辦六萬兩千九百五十九件。二○一二至二○一六年酒駕違規兩次以上的人數超過九萬人，佔酒駕違規總數的十九．八四％。
公路總局表示，三月一日全面實施六小時酒駕違規班及十二小時酒駕再犯專班後，課程內容除著重於酒駕生命教育、法律責任及酒精對人體健康影響教育、酒癮預防與治療外，對於一年內兩次以上酒駕違規者開設的「酒駕再犯專班」，將另外增加戒酒案例；酒駕累犯者須至指定處所實地教育課程，見證因酒後駕車導致傷殘的當事人、家屬、受刑人案例及現身說法。
公總表示，無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，可依道路交通管理處罰條例規定，處一千八百元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期六個月以上仍不參加者，則吊扣其駕駛執照六個月。
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