正式通車前一週 機捷道岔鋼軌出現裂縫
昨晚斷電更換 桃捷強調不影響通車
〔記者鄭瑋奇、謝武雄、鄭淑婷、王榮祥、陳紜甄／綜合報導〕試營運階段的桃園機場捷運，十八日例行維修保養巡檢時，在A9a緊急停靠站維修軌附近的道岔與鋼軌間的界接鋼材，發現二到五毫米的裂縫。桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，昨晚已處理完畢，不影響通車。不過，有軌道工程人員指出，斷裂處是軌道當中最硬的段落，懷疑是當初焊道沒有焊滿，或可能是材料有缺陷。
有工程人員懷疑︰當初焊道恐未焊滿或材料有缺陷
連接道岔與鋼軌的界接鋼材，就如同關節與關節間的軟骨，讓兩者受到溫度與外在物理環境變換傳遞硬力時得以緩衝。道岔作用則是連結兩處軌道，讓列車能從Ａ軌道切換至Ｂ軌道。
陳凱凌表示，由於出狀況的軌道是整組更換，整組鋼軌重達二、三噸，加上還要除鏽，得由大型拖吊車處理，所以安排昨晚結束營業後，斷電修復。同樣的界接鋼材，全線共有九十二處都已完成巡查，沒有問題。此外，該處四軌運行，出狀況的軌道並不是主要軌道，不影響行車。
陳凱凌指出，機場捷運花了兩年多時間鋪設軌道，一○二年底全線鋪設完畢，以前從未發現裂縫情況。桃園市長鄭文燦表示，將會持續改善。
該道岔由德國廠商BWG製造，裂縫原因則要等軌道送回德國原廠後，找第三方單位共同檢查確定。高鐵局總工程司鍾維力則研判，軌道發生裂縫，不外乎是氣候、溫度，或是物理現象造成。
鍾維力指出，若列車沒有超載，未遭輪子刻意磨擦，鋼軌最理想狀況可以用廿年。若材料、施工工程相同，如果別的地方都沒有發生裂縫，就會認定是個案。
成大土木工程學系教授朱聖浩表示，較可能有外力導致界接鋼軌產生裂縫，或是材料不好，也有可能是設計不良，使得硬力過於集中而導致裂縫。雖然以捷運速度而言，這種小裂縫還不至於影響行車安全，但若形成大縫或道岔斷裂，列車無法正確換軌會影響安全。
機捷自二月二日開始試營運一個月，預計三月二日正式營運。這幾天都帶著小孫子搭乘的陳姓阿嬤表示，試營運才廿天就發生這樣的狀況，實在不放心。蔡小姐說，相關單位應考慮是否要暫停試營運，好好檢查，在安全無虞的情況下才通車。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 新任交大大隊長 六都最年輕
- 自由談》記得我們有約
- 巴西中西部乾旱嚴重 首都將輪流停水
- 曾谷涵／餵狗
- 東芝售半導體業務 傳蘋果微軟也有意搶
- 台東原民文創聚落 3設計師進駐
- 〈愛の相親事件簿〉愛就捫心自問 你快樂嗎?
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 超商寄送件 宅配通漲5～10元
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 修一例一休？ 林揆︰是企業的期待
- 亞非4國鬧饑荒 140萬饑童恐等死
- 彰化土雞場染H5N2 撲殺逾2萬隻
- 228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光
- 周子愉踢爆鹿晗違法被記過 人本怒告華岡校長
- 脫北者擁立兄長 逼急金正恩
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 黃明志出賣Matzka 金曲獎狂窺天后
- 山川琉璃吊橋 最快3/1雙向進出
- 證券行情表、證券表格
- 台幣小升1.1分
- 賴慈芸辦案 破解翻譯懸案
- 國民黨企業工會嗆「洪嫌選黨主席票太多」
- 中小學教師演講費傳被砍 人事總處：未定案
- 大溪農會倉庫 擬打造展演中心
- 過年囂張開槍 殯葬5煞被掃
- 12公分刀疤浮腫淡化 10年前沒認出父屍
- 黃思婷心靈法會獻唱 印度出家圓夢
- 閒置20年 黃金海岸船屋要招商了
- 南韓鮮肉梁世宗 笑納台味藍白拖
- 金山慈護宮 今起不再是古蹟
- 狗主角爆衝墜河 郭美美嚇傻淚崩
- 仲介代理孕母 賺三百萬被訴
- 攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴
- 歐元區經濟報喜 德法股市收紅
- 王治平搖滾柔情 唱酬捐慈善
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
標題：正式通車前一週 機捷道岔鋼軌出現裂縫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email