正式通車前一週 機捷道岔鋼軌出現裂縫

2017-02-22

昨晚斷電更換 桃捷強調不影響通車

〔記者鄭瑋奇、謝武雄、鄭淑婷、王榮祥、陳紜甄／綜合報導〕試營運階段的桃園機場捷運，十八日例行維修保養巡檢時，在A9a緊急停靠站維修軌附近的道岔與鋼軌間的界接鋼材，發現二到五毫米的裂縫。桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，昨晚已處理完畢，不影響通車。不過，有軌道工程人員指出，斷裂處是軌道當中最硬的段落，懷疑是當初焊道沒有焊滿，或可能是材料有缺陷。

有工程人員懷疑︰當初焊道恐未焊滿或材料有缺陷

連接道岔與鋼軌的界接鋼材，就如同關節與關節間的軟骨，讓兩者受到溫度與外在物理環境變換傳遞硬力時得以緩衝。道岔作用則是連結兩處軌道，讓列車能從Ａ軌道切換至Ｂ軌道。

陳凱凌表示，由於出狀況的軌道是整組更換，整組鋼軌重達二、三噸，加上還要除鏽，得由大型拖吊車處理，所以安排昨晚結束營業後，斷電修復。同樣的界接鋼材，全線共有九十二處都已完成巡查，沒有問題。此外，該處四軌運行，出狀況的軌道並不是主要軌道，不影響行車。

陳凱凌指出，機場捷運花了兩年多時間鋪設軌道，一○二年底全線鋪設完畢，以前從未發現裂縫情況。桃園市長鄭文燦表示，將會持續改善。

該道岔由德國廠商BWG製造，裂縫原因則要等軌道送回德國原廠後，找第三方單位共同檢查確定。高鐵局總工程司鍾維力則研判，軌道發生裂縫，不外乎是氣候、溫度，或是物理現象造成。

鍾維力指出，若列車沒有超載，未遭輪子刻意磨擦，鋼軌最理想狀況可以用廿年。若材料、施工工程相同，如果別的地方都沒有發生裂縫，就會認定是個案。

成大土木工程學系教授朱聖浩表示，較可能有外力導致界接鋼軌產生裂縫，或是材料不好，也有可能是設計不良，使得硬力過於集中而導致裂縫。雖然以捷運速度而言，這種小裂縫還不至於影響行車安全，但若形成大縫或道岔斷裂，列車無法正確換軌會影響安全。

機捷自二月二日開始試營運一個月，預計三月二日正式營運。這幾天都帶著小孫子搭乘的陳姓阿嬤表示，試營運才廿天就發生這樣的狀況，實在不放心。蔡小姐說，相關單位應考慮是否要暫停試營運，好好檢查，在安全無虞的情況下才通車。