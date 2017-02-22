防駕駛睡著偏離車道 後年起大客車加裝警示系統
2017-02-22
〔記者劉曉欣、劉婉君／綜合報導〕財團法人車輛安全審驗中心（簡稱車安中心）執行長周維果昨天表示，車道偏離輔助警示系統與緊急煞車輔助系統，將從一○八年元旦起實施，一旦發現駕駛因打瞌睡而偏離車道，或是沒有保持安全車距，都會有警示。
97年以後出廠車輛 都符合結構強度
周維果說，交通部自民國八十七年將大客車導入車輛安全審議制度之後，從早期車輛規格只有長、寬、高、重量等要求，現在已有五十六項相關安全法規，與全世界接軌。台灣更是第一個導入最新版本歐盟車身結構強度法規的國家。他強調，九十七年以後出廠的車輛，基本上都已符合世界上最嚴格的車身結構強度法規。
周維果表示，蝶戀花事故車出廠當時並沒有型式認證，車體結構比符合現行法規者相對脆弱，加上車速快，對車體結構的破壞更大。
老車不代表不安全 交部擬增加檢驗
交通部專委李昭賢指出，老車不代表不完全符合現行法規，除了定檢以外，交通部正在研擬增加檢驗機制。
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