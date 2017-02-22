蝶戀花現職司機爆︰曾1個月天天上班
〔記者黃捷、曾健銘、鄭鴻達、陳鈺馥／台北報導〕士林地檢署偵辦蝶戀花遊覽車翻車悲劇，持續傳喚四名司機，釐清實際上班情形。賴姓司機表示，旅行社未幫他投保勞健保，他曾連續上班一個月，天天超時工作，但未被強迫，抱著遊山玩水的心態跑車，沒什麼不好。檢方目前訊問六名司機及一名領隊，均稱超時是自願，未遭壓榨。
據了解，蝶戀花司機每月上班滿廿五天有全勤獎金，不含向商家購物抽佣的收入，一個月薪水約五、六萬元。
檢方表示，蝶戀花創辦人周比蒼如強迫超時工作，導致司機過勞出車禍，可能會轉為業務過失致死被告；司機若是自願，周僅違反勞基法，最多受行政處分。
此外，賴姓司機證稱，自己開過的遊覽車車齡最高達廿年，因有些車款全新零件昂貴，通常是換較便宜的中古零件，「比如廿年的車換十五年的零件」，雖然覺得有風險，有問題的地方或許得維修好幾次，但整體花費便宜許多。
解體脫產？修車廠︰一維修一報廢
外傳周比蒼將名下兩輛遊覽車送至新北市泰山一處解體工廠，疑解體準備脫產。記者昨查訪現場，一輛車身「蝶戀花旅行社」字樣遭塗去，僅留「元友通運」字體；另輛停放在工廠雜草堆，車體布滿灰塵。修車廠表示，兩輛車在翻車事故前已送到，「元友通運」的車準備維修，另一輛將報廢。
立委批交長厚顏 要求請辭負責
針對此意外，多名在野黨立委昨在立法院施政總質詢時要求交通部長賀陳旦請辭負責，批他「厚顏至此，令人驚嘆」。行政院長林全表示，賀陳旦已於第一時間表示自責並自請處分，待事情釐清再檢討責任。賀陳旦說，已對結構問題長時間掌握，會繼續努力改善。
林全︰賀陳旦自責 並曾自請處分
林全昨受訪表示，公路總局局長陳彥伯與觀光局長周永暉兩人沒有「被請辭」，事故凸顯遊覽車管理長期沒做好，接下來要好好整頓。
賀陳旦答覆親民黨立委周陳秀霞質詢時表示，政府要求十年以上遊覽車每年回檢三次，事發後也立即召回同型車檢驗，將分批擬定十年以上遊覽車的召回計畫。
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