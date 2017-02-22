公股行庫13趴改革 工會要求協調

2017-02-22

〔記者施曉光、吳佳蓉／台北報導〕國民黨智庫昨日針對年金改革邀請勞工團體召開「誰偷了我們的年金」座談會，財政部所屬國營事業工會當場發表一份聯合聲明，強調公股銀行行員沒有月退，退休只靠九十六年以前年資的十三趴優惠存款，該優存有明確法源依據，為公股銀行員工的勞動條件，如果未來要變更，須經勞資雙方合意，盼財政部能與銀行、工會三方協調制定合理勞動方案。

聲明並強調，九十七年後年資已經改為三年定存利率加三％，且該優存經提領後就不得再行存入，讓國營銀行退休員工所領利息已經大幅減少。

對此，財政部政次蘇建榮表示，公股行庫十三％優存的改革，將配合公教人員年金改革進行，朝相同方向修正，檢討過程中一定會納入公股行庫意見，先前已請公股行庫統整員工意見、建議方案，以進一步了解基層想法。

此外，台灣總工會秘書長張鈺民在座談會中呼籲重視勞保年金地板的問題，北市電影戲劇業工會理事長楊芸蘋也主張，一定要設勞工的樓地板，最少二萬元。前勞動部長陳雄文則建議，應以最低生活費做為考量。