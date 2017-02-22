救國團否認有拿國家資產 史料打臉
2017-02-22
當年國代曾說 經費列入國家預算
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會週五將針對救國團的定位召開聽證，救國團主任張德聰接受媒體訪問稱，救國團一九五二年成立時，雖設在國防部總政治部底下，但「國防部不曾編過預算給救國團」，撇清救國團有拿國家資產。但立委找出一九五三年三月的媒體報導指出，時任國代楊爾瑛曾清楚表明「救國團的經費，係列入國家預算之內」，明顯與張德聰的說法矛盾。
民進黨立委蔡易餘指出，從資料可見，救國團就是黨國之下的產物，以看似人民團體的組織成立，但所有財務、人事的安排，都是透過當時的國家機器或黨機器做分配，這就是黨國威權時代，黨國不分最明顯狀況，「如果這不叫附隨組織，那什麼叫做附隨組織？」
據載，時任救國團團務指導委員會委員吳國楨曾於一九五三年去函國民大會，質疑「反共救國青年救國團（救國團前身）之成立，究竟是由國民黨或政府主持？」楊爾瑛大為不滿，還砲轟吳的質疑是不負責任之官僚行徑。
據楊爾瑛當時發言指出，「至於救國團的經費，係列入國家預算之內」，楊爾瑛也形容救國團「負有貫徹教育改造的任務，實施學生軍訓，愛國教育，團結青年，致力反共抗俄工作」、「在各校內之組織，均係由校長作一元化的領導，其工作已完全與學校教育融合」等。
針對救國團財務，黨產會近日也公布初步調查報告指出，救國團隸屬國防部時，其財務多次由國防部委託國民黨委辦工作後，透過國民黨中央委員會「代領轉發」，將錢撥給救國團。
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