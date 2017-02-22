婦聯會辯稱是捐款 財長：勞軍捐是稅捐

2017-02-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會正追查婦聯會財務資產，婦聯會主委辜嚴倬雲日前受訪聲稱「勞軍捐」是民間捐款、不是國家「稅捐」，並稱要捐出二百八十億元做公益。財政部長許虞哲昨在立法院表示，勞軍捐是「稅捐」；內政部長葉俊榮也說，婦聯會不能以捐款來解決一切爭議。

內政部長籲婦聯會：

不能以捐款解決爭議

民進黨立委林俊憲昨在立法院施政總質詢指出，婦聯會很多財產來自於國家，經費來自勞軍捐，當年進口結匯時，每一美元銀行直接扣○．五元新台幣，再撥給婦聯會及軍友社，但婦聯會卻聲稱這是「捐款」，否認這是國家的錢，「這是捐款、還是稅捐？」許虞哲答詢表示，「這是稅捐，稅捐一定是依法律的。」

葉俊榮說，這是透過國家力量取得的勞軍捐，從國民角度而言，須了解它的去向和用途，雖然婦聯會已提供收支決算表、資產負債表，但對勞軍捐流向仍未交代清楚。

林俊憲質疑，如果是捐款，應該可以不捐，但當年根本是「黨國時代不樂之捐」，「在戒嚴時代你敢拒絕不捐嗎？不當方式取得就是不當財產。」

林俊憲說，婦聯會公布資產有三百八十一億元可以開三家銀行，現在政府要追查，才趕緊說要捐出二百八十億元做公益，還要捐給自家醫院，「根本是假捐款、真脫產！」

立委要求防止婦聯會「假捐款、真脫產！」

林呼籲，政府要窮盡一切手段，不能讓婦聯會捐款得逞，「否則救國團將馬上跟進」，國民黨所有附隨組織都會用這種方式脫產，「這也不是創新手法，在特別費案子，馬英九就是捐幾千萬元給自己的基金會！」

葉俊榮表示，婦聯會不管做了多少有益社會的事情，確實在那時代收了很多勞軍捐，必須交代款項流向及目前狀況，不能以年代久遠來搪塞，也不能以捐款來解決現在一切爭議，牽涉不當黨產部分則由黨產會來認定。