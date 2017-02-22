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修法規範退將赴中 涉機密程度高者擬改為終身管制

2017-02-22

〔記者林良昇／台北報導〕去年十一月有卅七名退將到中國參加紀念孫中山活動，引發國內輿論譁然，行政院擬強化公務員赴中管制，政府官員透露，雖還在研擬中，但修法方向以罰鍰、砍退俸、延長管制期限為主，甚至在部分涉機密事項的政務官、將領上，將管制年限定為「終身」也是考慮方案。

須申請審查 動機單純者會放行

現行「兩岸人民關係條例」第九條第四項規定，政務官、直轄市長及於國防、外交、科技、情治、大陸事務或其他經核定與國家安全相關機關從事涉及國家機密業務之人員，離職三年內，若赴中國需向原機關提申請，若違規赴中，視情節輕重，有不同懲處。

去年五二○後，發生故宮前院長馮明珠卸任前擅自將管制年限縮短為三個月，到北京故宮擔任顧問一事，行政院因此要求陸委會請各機關進行檢討；不料，去年十一月，吳斯懷等卅七名退將合計五十三顆星星，到中國參加孫中山誕辰一五○周年紀念活動，甚至還在台下聽習近平演說，引發輿論譁然。

行政院長林全日前痛斥退將違背國家忠誠，擬提出停止退休俸等修法方案，據了解，陸委會等相關部會已將修法意見送至行政院，刻正研議中。官員指出，執政黨立委重視此案，行政部門也規劃推動，政院並可望就此提出相關草案，在立院本會期審議。

官員透露，修法方向以罰鍰、砍退俸、延長管制期限為主，而外界普遍不滿退將赴中參加政治性活動卻領高額退休俸及管制期過短的弊病，所以修法重點是放在砍退俸及延長管制期限為主，而違法的罰鍰也會提高，希望能有嚇阻的效果。

據悉，相關方案包含：若有在管制期間的相關退休政務官或退役將領未經申請違法赴中，將依情節輕重，砍退俸的比例三至七成，甚至，部分涉國安機密程度高的政務官、將領，赴中需審查的管制期限將由原本最高的三年延長為「終身」，也是考量的方案之一。

不過，官員解釋，改為「終身」並非一輩子不能赴中國，而是需經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成的審查會審查，若赴中國的動機單純，也會放行，絕非是「禁足令」。

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  • 去年十一月有卅七名退將到中國參加紀念孫中山活動，引發國內輿論譁然。行政院長林全日前痛斥違背國家忠誠，擬提出停止退休俸等修法方案，據了解，陸委會等相關部會已將修法意見送至行政院，刻正研議中。（資料照）

    去年十一月有卅七名退將到中國參加紀念孫中山活動，引發國內輿論譁然。行政院長林全日前痛斥違背國家忠誠，擬提出停止退休俸等修法方案，據了解，陸委會等相關部會已將修法意見送至行政院，刻正研議中。（資料照）

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