一日遊早出晚歸 雙駕駛制228連假前上路

2017-02-21

嚴查旅遊產品 要求替換司機

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅團發生翻車事故，面對二二八連假，交通部祭出六措施要讓消費者安心出遊，交通部宣佈，將嚴審一、二日遊的旅遊產品，對行程時間較長的團，要求須「替換駕駛」、不能一人超時駕駛，業者需派兩位駕駛，且行程走到哪要更換駕駛需註明在行程表；價格、遊程不合理的旅團，更將要求下架。另外，三月將登場阿里山花季，考量車程過長，擔心駕駛工時會逾十二小時，今年國光客運台北、台中、高雄直達阿里山的路線都將喊卡、取消。

交通部首將嚴查旅遊產品。觀光局今將與品保協會、消保處等開會，先選出一百條有超時疑慮行程，行程時間較長者，須安排替換駕駛或雙駕駛，並於行程表揭露；或是使用多元運具，像是旅客搭雙鐵到各縣市後再用遊覽車接駁。

阿里山花季 直達客運急喊卡

另針對評鑑丙、丁等的遊覽車公司，也會全面調查其出團行程，若可能超時，也需安排替換司機。雙駕駛會否增加旅遊價格，觀光局表示，旅遊安全第一，消費者可改選較近行程，市場也可能促使業者優惠搶客。

價格、遊程不合理的旅團商品則將要求下架，包含低價團、早出晚歸等，觀光局最快明天公布有疑慮行程，希望業者重新設計，讓薄利一日團減少。交通部說，這不是刁難旅遊業者，若有行程因政府要求不能出團，將適用旅遊定型化契約不可歸咎事由，雙方都不必賠償。

四、十年以上遊覽車，將協調公會透過ＧＰＳ，避免老舊車行駛海拔五百公尺以上山路。五、召回老車嚴檢，尤其蝶戀花事故共一百六十六輛同型車，即起召回臨檢。第六將清查多次違規駕駛人，通知客運或旅行業檢討是否僱用或合作。

業者喊苦 盼有緩衝時間因應

旅遊業者則紛紛叫苦。有業者坦言，會盡量配合政府，但不能一句話就要改，改行程或無法出團，不知要賠多少錢；如要替換駕駛，幾乎各地都得設中繼站，希望有緩衝時間作因應。還有業者表示，一日行程要推雙駕駛有難度，且須評估成本；較可行會請客人搭乘大眾交通工具到當地再用遊覽車接駁。

民眾陳小姐表示，二二八假期要跟家人去宜蘭旅遊，雖不是報名一日遊，但如果突然取消一定無法接受，政府應提早公布。