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台北美國商會：一例一休 衝擊營運

2017-02-21

影響營運關鍵 勞基法首入榜

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北美國商會（AmCham Taipei）在最新的「二○一七商業景氣調查報告」中指出，衝擊美商在台灣營運有很多因素，「勞基法」今年新進榜就排名第三；商會執行長吳王小珍直言，已有某高科技美商對投資計畫採觀望態度，暫緩執行，「因還在計算勞基法的成本衝擊」。

官僚、兩岸關係 排名居前二

美國商會指出，今年景氣調查發現，衝擊美商在台營運的前三大因素，分別是「公部門行政作業過於繁冗」、「兩岸關係」、「勞基法」；其中勞基法過去五年都沒有進榜，今年新進榜就名列第三，可見影響之大。

吳王小珍指出，從人事成本來看，多少會造成衝擊，不過美商福利原本就優於勞基法，最大問題不在於成本增加，而是行政作業負擔加重，以及營運出現變數；例如「加班缺乏彈性，在台美商從航空業、資料中心，甚至連台北美國商會本身，都受到影響，前陣子連假補班，到底算不算加班？商會的活動還因此取消了兩次」。

在台灣的美商，規模有大有小，從五人公司到兩千人以上都有，受到勞基法衝擊程度也不一；商會透露，某美商高科技大廠，原本敲定的投資計畫，因勞基法上路，轉為觀望，須計算成本衝擊之後，再決定投資時程。

某科技廠考量成本 暫緩投資

美國商會不願說明是哪家廠商，不過近期加碼投資台灣的美商包括：記憶體大廠美光（Micron）在中科投入十億美元發展後段封測及研發中心，已編列年度資本支出，但尚未公布細部執行時程；另玻璃大廠ＫＴＩ，也宣佈投入一億美元，在苗栗量產變色玻璃。

美國商會表示，這家高科技大廠，因為人力規模龐大，產線須廿四小時運轉，作業員原本就不好找，勞基法上路後，人事成本大增；但最大的問題是加班彈性變小，人力調度的困難性也增加。

代表國內製造業的工總認為，外資在意的是彈性，尤其美商已習慣開放自由環境，被僵固的勞基法綁死，更難以適應。

除了勞基法，美商也關切「公部門行政作業過於繁冗」，美商認為，仍有很多官僚作業有待改善；美商並建議台灣持續與美國等其他國家協商建立貿易協定，以免在全球化的過程中遭邊緣化。

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  • 台北美國商會昨日發表二○一七商業景氣調查報告，圖為商會會長章錦華（右）及執行長吳王小珍（左）。（記者羅倩宜攝）

    台北美國商會昨日發表二○一七商業景氣調查報告，圖為商會會長章錦華（右）及執行長吳王小珍（左）。（記者羅倩宜攝）

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