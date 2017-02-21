| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
 首頁 > 焦點

外銷訂單連6紅 海外生產比仍高

2017-02-21

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨公布一月外銷訂單三五九．七億美元、年增五．二％，連續六個月正成長；經濟部統計處處長林麗貞表示，因電子產品推陳出新，加上油、鋼價上漲，二月外銷訂單成長可望上看十五．七％。雖然外銷訂單連六紅，但海外生產比重仍居高不下，一月仍達五十二．四％；其中，資訊通信產品更有高達九十三．七％是海外生產。

一月因碰上農曆春節，各外銷訂單接單項目都較上月衰退，但從年增率來看，除基本金屬外，資訊通信、電子、機械及化學品等，都較去年同月成長；其中，資訊通信及機械訂單為兩位數成長。

在接單地區部分，僅東協六國衰退七％，其餘的美、歐、中國訂單年增率分別正成長四．八％、八．三％、五．五％；對日接單更是二十八個月連續衰退後首次轉正，來到五．三％。

展望二月，林麗貞估計，訂單金額應在三一○至三二○億美元之間，年增率約十二％至十五．七％間，應可保持雙位數正成長。

雖然外銷訂單連六紅，但海外生產比重仍居高不下。根據統計，馬政府執政時，我國外銷訂單海外生產比重從四十七．九％，一路攀高至前年五十五．一％的史上最高；去年全年微降到五十四．二％，今年一月再降到五十二．四％，仍有高達五成以上訂單是在海外生產，且集中在中國。

廣告
  • 經濟部統計處公布 1月外銷訂單年增5.2%，連6個月正成長。（中央社）

    經濟部統計處公布 1月外銷訂單年增5.2%，連6個月正成長。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外銷訂單
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：外銷訂單連6紅 海外生產比仍高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.