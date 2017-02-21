外銷訂單連6紅 海外生產比仍高
2017-02-21
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨公布一月外銷訂單三五九．七億美元、年增五．二％，連續六個月正成長；經濟部統計處處長林麗貞表示，因電子產品推陳出新，加上油、鋼價上漲，二月外銷訂單成長可望上看十五．七％。雖然外銷訂單連六紅，但海外生產比重仍居高不下，一月仍達五十二．四％；其中，資訊通信產品更有高達九十三．七％是海外生產。
一月因碰上農曆春節，各外銷訂單接單項目都較上月衰退，但從年增率來看，除基本金屬外，資訊通信、電子、機械及化學品等，都較去年同月成長；其中，資訊通信及機械訂單為兩位數成長。
在接單地區部分，僅東協六國衰退七％，其餘的美、歐、中國訂單年增率分別正成長四．八％、八．三％、五．五％；對日接單更是二十八個月連續衰退後首次轉正，來到五．三％。
展望二月，林麗貞估計，訂單金額應在三一○至三二○億美元之間，年增率約十二％至十五．七％間，應可保持雙位數正成長。
雖然外銷訂單連六紅，但海外生產比重仍居高不下。根據統計，馬政府執政時，我國外銷訂單海外生產比重從四十七．九％，一路攀高至前年五十五．一％的史上最高；去年全年微降到五十四．二％，今年一月再降到五十二．四％，仍有高達五成以上訂單是在海外生產，且集中在中國。
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