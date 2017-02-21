未干預匯市 央行準備資產五年新低
2017-02-21
〔記者盧冠誠／台北報導〕數據會說話！中央銀行昨公布去年第四季國際收支，央行準備資產僅增加七．二億美元，創二○一二年首季以來五年新低，透露央行幾乎退出匯市調節，充分尊重市場供需。
美國財政部四月將公布最新「外匯政策報告」，去年十月，該報告把中國、日本、南韓、台灣、德國、瑞士等六國列入匯率操縱的「觀察名單」。
央行官員低調表示，扣除匯率變動因素後，央行準備資產去年第四季增加七．二億美元，大都以孳息為主。
資深匯銀主管指出，台灣握有約四三○○億美元外匯存底，以過去幾年平均外匯資產收益率至少二．四％估算，每年孳息超過一○○億美元；而去年第四季，央行準備資產增加不到十億美元，可見央行不但未著墨，更不可能干預匯市。
為接軌國際規範，央行去年起進行國際收支科目及部分編列的改版，並把過去金融帳淨流出（入），改稱為淨資產增加（減少）。
去年第四季金融帳淨資產增加一八五．三億美元，為連續二十六季淨增加，累計達二九九○．一億美元（約台幣九．六五兆元），相當於可蓋一六六棟台北一○一大樓，或二十一條台灣高鐵。
金融帳主要包括直接投資、證券投資及其他投資；其中，受到保險公司持續「錢進海外」與非居民（外資）證券投資淨減少的雙重影響，去年第四季證券投資淨資產增加二四三．五億美元，創歷年單季新高。
統計二○一六年度，台灣經常帳順差七○九．四億美元，金融帳淨資產增加六五○．四億美元；此外，央行準備資產增加一○六．六億美元，亦創近五年新低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 以為發福 開刀取出3公斤腫瘤
- 失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 貓神和百年老店─日本宮城縣丸森町
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
- 今年擴大資本支出 台郡華通不手軟
- 台灣甲子園 曝光度慘輸HBL
- 年營收逾48萬跨境電商 未繳稅最高罰3萬
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 阿達屢遭女生拒 原因竟是像...
- 有考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 閩南樂府 扎根社區
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 中山大清寒生金福源論文躍國際 逕讀博士班
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 日電玩太空戰士 獲金氏紀錄
- 〈情字這條路〉愛情 不只是作伴遊戲
- 心臟裝電池 柯昱任學測70級分
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 上尉詩人爆料 莉亞公主生前早預言死期
- 張榮味掌優勢 北農人事案 市府擺爛至6月
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 阿里巴巴結盟百聯 發展「新零售」
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- 石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 侯昌明肉麻示愛 送老婆情趣內衣
- 助連俞涵掃情傷 李國毅逼愛苗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：未干預匯市 央行準備資產五年新低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分