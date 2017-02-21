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未干預匯市 央行準備資產五年新低

2017-02-21

〔記者盧冠誠／台北報導〕數據會說話！中央銀行昨公布去年第四季國際收支，央行準備資產僅增加七．二億美元，創二○一二年首季以來五年新低，透露央行幾乎退出匯市調節，充分尊重市場供需。

美國財政部四月將公布最新「外匯政策報告」，去年十月，該報告把中國、日本、南韓、台灣、德國、瑞士等六國列入匯率操縱的「觀察名單」。

央行官員低調表示，扣除匯率變動因素後，央行準備資產去年第四季增加七．二億美元，大都以孳息為主。

資深匯銀主管指出，台灣握有約四三○○億美元外匯存底，以過去幾年平均外匯資產收益率至少二．四％估算，每年孳息超過一○○億美元；而去年第四季，央行準備資產增加不到十億美元，可見央行不但未著墨，更不可能干預匯市。

為接軌國際規範，央行去年起進行國際收支科目及部分編列的改版，並把過去金融帳淨流出（入），改稱為淨資產增加（減少）。

去年第四季金融帳淨資產增加一八五．三億美元，為連續二十六季淨增加，累計達二九九○．一億美元（約台幣九．六五兆元），相當於可蓋一六六棟台北一○一大樓，或二十一條台灣高鐵。

金融帳主要包括直接投資、證券投資及其他投資；其中，受到保險公司持續「錢進海外」與非居民（外資）證券投資淨減少的雙重影響，去年第四季證券投資淨資產增加二四三．五億美元，創歷年單季新高。

統計二○一六年度，台灣經常帳順差七○九．四億美元，金融帳淨資產增加六五○．四億美元；此外，央行準備資產增加一○六．六億美元，亦創近五年新低。

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  • 去年第四季國際收支，央行準備資產僅增加7.2億美元，創2012年首季以來5年新低。（法新社）

    去年第四季國際收支，央行準備資產僅增加7.2億美元，創2012年首季以來5年新低。（法新社）

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