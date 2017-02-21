川普談判新招 抓假出口灌水逆差
出口統計擬剔除「轉口貿易」數字
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》報導，川普政府為獲得更好的談判籌碼，正在考慮調整貿易逆差的計算方式，在出口方面，不計入貨物進口到美國後又維持原樣出口至第三國家的「轉口貿易」數字；但經濟學家憂心，這種計算方式將使貿易逆差失真、遭到膨脹。
經濟學家憂 貿易逆差將膨脹
貿易逆差指對外貿易進口金額大於出口金額，美國人口普查局公布的總出口數據為國內出口（Domestic Exports）與轉口貿易（Foreign Exports）的總和；其中轉口貿易指的是，在美國以外的國家製造的產品，從美國「再出口」時，產品狀態與進口時基本上相同。
報導引述參與討論的人士說法，指川普政府考慮在計算貿易逆差時，排除轉口貿易數字，這種計算方式將使貿易逆差擴大，首當其衝的將是與美國簽訂自由貿易協定的國家，在某些情況下，甚至貿易順差會被算成逆差。
例如，在計算美墨貿易逆差時，剔除墨西哥透過美國轉口到其他國家的汽車出口。報導指出，去年美國對墨西哥貿易逆差六三一億美元，若照此算法，對墨貿易逆差將升至近兩倍。
報導指出，貿易逆差一旦變大，川普手中將有更多籌碼，要求其他國家重啟貿易談判，要對其他國家加大課稅時，也能獲得較多支持。
不過，美國貿易代表署高級官員葛里芬（Payne Griffin）對此表示，「這件事根本還沒決定」。
美國國際貿易局（ITA）指出，轉口貿易中可能包括在美國包裝、裝配、測試及其他經濟活動等，而國內出口的貨物也可能包括進口的零件，因此，納入國內出口、轉口貿易才能了解美國出口貨物的全貌。
經濟學家指出，這種計算方式將使貿易逆差數字被膨脹，因轉口的貨物在進口時已被計算到進口數字當中，但在出口數字上卻沒有被同等計入，兩國間貿易數字將失真，貿易逆差可能被膨脹、貿易順差則可能縮水。
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