44％民眾︰一例一休弊大於利
2017-02-21
〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控昨公布二月國民經濟信心調查結果，其中包括民眾對於一例一休的最新看法；調查發現，認為「弊大於利」的民眾比重達四十四％，遠高於認為「利大於弊」的九．八％。
調查結果發現，有六十七．六％受訪民眾認為，在實施一例一休後，每月經常性薪資並不會有變化，但認為會減少的比重達二十三．六％，遠高於認為會增加的八．八％；其中有八．九％受訪民眾認為，每月經常性薪資可能減少逾五％，僅三．三％認為，經常性薪資可能增加超過五％。
整體而言，有四十六．二％受訪民眾認為，受到一例一休的影響不大，認為弊大於利的比重則達四十四％。
另外，二月國民經濟信心明顯上揚，特別是股市樂觀程度與風險偏好連續三個月上揚，創去年下半年以來新高；但消費意願仍偏弱，對不動產、耐久財的購買意願未顯著改善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 一例一休
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 以為發福 開刀取出3公斤腫瘤
- 失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 貓神和百年老店─日本宮城縣丸森町
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
- 今年擴大資本支出 台郡華通不手軟
- 台灣甲子園 曝光度慘輸HBL
- 年營收逾48萬跨境電商 未繳稅最高罰3萬
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 阿達屢遭女生拒 原因竟是像...
- 有考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 閩南樂府 扎根社區
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 中山大清寒生金福源論文躍國際 逕讀博士班
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 日電玩太空戰士 獲金氏紀錄
- 〈情字這條路〉愛情 不只是作伴遊戲
- 心臟裝電池 柯昱任學測70級分
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 上尉詩人爆料 莉亞公主生前早預言死期
- 張榮味掌優勢 北農人事案 市府擺爛至6月
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 阿里巴巴結盟百聯 發展「新零售」
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- 石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 侯昌明肉麻示愛 送老婆情趣內衣
- 助連俞涵掃情傷 李國毅逼愛苗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：44％民眾︰一例一休弊大於利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分