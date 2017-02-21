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44％民眾︰一例一休弊大於利

2017-02-21

〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控昨公布二月國民經濟信心調查結果，其中包括民眾對於一例一休的最新看法；調查發現，認為「弊大於利」的民眾比重達四十四％，遠高於認為「利大於弊」的九．八％。

調查結果發現，有六十七．六％受訪民眾認為，在實施一例一休後，每月經常性薪資並不會有變化，但認為會減少的比重達二十三．六％，遠高於認為會增加的八．八％；其中有八．九％受訪民眾認為，每月經常性薪資可能減少逾五％，僅三．三％認為，經常性薪資可能增加超過五％。

整體而言，有四十六．二％受訪民眾認為，受到一例一休的影響不大，認為弊大於利的比重則達四十四％。

另外，二月國民經濟信心明顯上揚，特別是股市樂觀程度與風險偏好連續三個月上揚，創去年下半年以來新高；但消費意願仍偏弱，對不動產、耐久財的購買意願未顯著改善。

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  • 國泰金控昨公布二月國民經濟信心調查結果，44％民眾認為一例一休「弊大於利」。（資料照）

    國泰金控昨公布二月國民經濟信心調查結果，44％民眾認為一例一休「弊大於利」。（資料照）

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