比日本還貴1成！網友香菇了

2017-02-21

〔記者楊雅民／台北報導〕統一星巴克一口氣漲價約一成，網友哀號聲此起彼落，指漲價後，日本星巴克竟比台灣便宜逾一成，「買不起了，整個超香菇（想哭）」；還有網友反諷，「漲到兩百我再來喝，現在不夠貴不夠潮」。

日本星巴克的小、中、大、特大杯拿鐵售價分別為三三○日圓、三七○日圓、四一○日圓、四五○日圓，含稅價折合新台幣分別為九十六元、一○八元、一二○元及一三一元，竟比台灣便宜十一至十四．五％。

有網友諷說，日本基本月薪是台灣的兩倍以上，普遍的時薪是八百日圓，約新台幣二一七元，「台灣已經部分商品比日本還貴了，再漲就真的很不要臉」、「盤子快買」。

有些網友自嘲，「漲這麼少，還好吧，不考慮多漲些嗎？」「不吃飯也要去喝一杯裝潮」、「本人沒五百不喝，一百二十這種喝不下去」。

對於網友的嘲諷，統一星巴克表示，全球各市場的STARBUCKS咖啡營運成本並不一樣，不能相提並論。