比日本還貴1成！網友香菇了
2017-02-21
〔記者楊雅民／台北報導〕統一星巴克一口氣漲價約一成，網友哀號聲此起彼落，指漲價後，日本星巴克竟比台灣便宜逾一成，「買不起了，整個超香菇（想哭）」；還有網友反諷，「漲到兩百我再來喝，現在不夠貴不夠潮」。
日本星巴克的小、中、大、特大杯拿鐵售價分別為三三○日圓、三七○日圓、四一○日圓、四五○日圓，含稅價折合新台幣分別為九十六元、一○八元、一二○元及一三一元，竟比台灣便宜十一至十四．五％。
有網友諷說，日本基本月薪是台灣的兩倍以上，普遍的時薪是八百日圓，約新台幣二一七元，「台灣已經部分商品比日本還貴了，再漲就真的很不要臉」、「盤子快買」。
有些網友自嘲，「漲這麼少，還好吧，不考慮多漲些嗎？」「不吃飯也要去喝一杯裝潮」、「本人沒五百不喝，一百二十這種喝不下去」。
對於網友的嘲諷，統一星巴克表示，全球各市場的STARBUCKS咖啡營運成本並不一樣，不能相提並論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 以為發福 開刀取出3公斤腫瘤
- 失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 貓神和百年老店─日本宮城縣丸森町
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
- 今年擴大資本支出 台郡華通不手軟
- 台灣甲子園 曝光度慘輸HBL
- 年營收逾48萬跨境電商 未繳稅最高罰3萬
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 阿達屢遭女生拒 原因竟是像...
- 有考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 閩南樂府 扎根社區
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 中山大清寒生金福源論文躍國際 逕讀博士班
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 日電玩太空戰士 獲金氏紀錄
- 〈情字這條路〉愛情 不只是作伴遊戲
- 心臟裝電池 柯昱任學測70級分
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 上尉詩人爆料 莉亞公主生前早預言死期
- 張榮味掌優勢 北農人事案 市府擺爛至6月
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 阿里巴巴結盟百聯 發展「新零售」
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- 石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 侯昌明肉麻示愛 送老婆情趣內衣
- 助連俞涵掃情傷 李國毅逼愛苗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：比日本還貴1成！網友香菇了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分