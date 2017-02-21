改革接連啟動 小英民調止跌

2017-02-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府推動的各式改革啟動，總統蔡英文的民調也止跌回升！根據台灣民意基金會最新調查，蔡總統聲望從一月的三十三．八％，回升到四十一．四％，上升七．六個百分點，回到去年十一月調查的水平，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡聲望強勢止跌回升，有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。

對此，總統府發言人黃重諺表示，政府團隊的核心工作，就是改革國家，為人民解決問題，對的事情就應該去做。而過去幾個月無論是整體景氣回溫，年金重大改革的進行，以及多項重大基礎建設的方案提出，讓國人對國家整體發展，比過去更有信心與樂觀，所以反映在民調上。

游盈隆則分析有兩個因素，一是蔡政府春節前後做了三個努力回應民意，包括八千億經建計畫的推出、內閣改組及提出具體年金改革方案；此外，民調時間正值元宵節與情人節期間，以台灣人傳統「過年時只講好話」的習慣，對當政者會較為包容。

至於行政院長林全領導的內閣滿意度，三十三．六％滿意、五十二％不滿，和上月相比，滿意者上升六．四個百分點、不滿意者減少八．六個百分點。