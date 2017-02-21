司委會席次 橘換給藍 綠盼雙召委 得看籤運

2017-02-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院各黨團昨日敲定各委員會名單，並預計在廿三日投票選出召委。因應年金改革，司法及法制委員會成為本會期重中之重，由於親民黨團昨決定將上週抽得的兩席司委會席次都換給國民黨團，原欲囊括兩席召委的民進黨團，須要靠籤運才有第二席召委。

攸關年金改革法案

「立法院各委員會組織法」明定，各委員會席次在十三席至十五席之間，每年重新組成。為確實掌握年金改革的進度，民進黨團上週六在分配委員會餘數時，首先在司委會填滿十席，盼能與抽得兩席的親民黨團再換一席，確保能穩獲雙召委。

但退休軍公教團體也在各群組公布親民黨立委手機號碼，拜託支持者致電橘委，千萬不能將席次換給民進黨團。全教產理事長黃耀南昨早還在考試院副院長被提名人公聽會詢問橘委周陳秀霞，「你們不會與民進黨換吧？」周陳信誓旦旦地答覆「不會，請放心。」

親民黨團最後同意，拿兩席司委會席次與國民黨團交換交通、教育及文化委員會。雖跨黨交換委員會席次需要所有黨團簽字同意，但民進黨團總召柯建銘表示，既然他們決定互換，民進黨團阻止也沒用，留兩席親民黨在司委會，照樣會投給國民黨，現在還不到全面交惡的時刻。

親民黨團總召李鴻鈞解釋說，他與陳怡潔過去長期駐守交通、內政委員會，委員會走向專業化是其一貫主張；抽中二席司委會，因過度集中才決定交換。他說，會選擇都與國民黨團交換，是要制衡民進黨獨大之勢，避免重要法案一面倒。

按新會期各委員會席次，國民黨團篤定在內政、外交及國防、財政、社福及衛環等四委員會保住一席召委。民進黨團確定穩獲經濟、交通等委員會的雙召委；至於是否能再拿下教育及文化、司法及法制的第二席召委，就要看籤運了。