試院若反年改 學者：直接審立委提案

2017-02-21

〔記者曾韋禎、呂伊萱／台北報導〕立法院週五將對考試院副院長被提名人李逸洋、試委被提名人陳慈陽行使同意權，昨天舉行公聽會，現場聚焦年金改革及考試院存廢議題。與會學者、中央大學法律所所長陳英鈐直言，若考試院反對年改，立法院應該直接審議由立委提出的草案。

陳英鈐強調，自己是年改的利害關係人，但也是積極的公民，希望已退職者、在職者、下一代都能有尊嚴地領取年金。

陳英鈐指出，考試院至今未對年改提出方案，只有當年的關中版草案，但卻在高調宣示後無疾而終，至為諷刺。他批評，甚至連公務員月退俸從半年領改為逐月領的修正案，也遭考試院技術性杯葛。

陳英鈐也批評說，考試院當年同意黨職可併公職，就是嚴重失職，這毫無信賴利益可言。他舉釋字第五號、第七號、第二十號指出，黨務人員不得認為公務員，因為很重要，所以大法官要解釋三次。因此考試院在一九六九年同意黨職併公職，已違大法官對黨、公職分離的解釋，應屬無效。

世新大學管理學院院長徐仁輝表示，考試院的合議制是改革阻力，因試委與行政權往往分屬不同黨派。

至於考試院存廢，國民黨團推薦與會的全教產理事長黃耀南批評，民進黨過去主張廢除考試、監察兩院，現卻要補提名，但又有立委擬修法大減試委人數與任期，甚至透過年金改革委員會架空考試院。

對此，民進黨立委郭正亮坦言，要務實面對修憲的超高門檻，現在的十九位試委每年薪俸加上考察，就要花掉八千萬元，為什麼不能少幾個人？

綠委盼李逸洋 是最後一任副院長

民進黨立委王定宇也說，若無法修憲，就讓考試院虛級化，盼李逸洋是最後一任的考試院副院長。