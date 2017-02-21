銓敘部版年改草案 最快下月送立院
2017-02-21
〔記者吳柏緯／台北報導〕政府持續推動年金改革，銓敘部版本草案月底將送交考試院院會，預計下月排入院會與全院審查會，若過程順利，三月底就能將考試院版的草案送交立法院審議。
十八趴一次領 分甲、乙兩案討論
銓敘部表示，部版草案與年金改革委員會版本相去不遠，公務員退休所得替代率將分十五年逐步下修至最高六十％；至於十八％優存利息，月退者利息將在第七年歸零，一次退者將分甲、乙兩案討論，甲案與領月退者相同，第七年內歸零；乙案則是第一年降到十二％、第三年降到十％、第五年降至八％、第七年降到六％，將由全院審查會決定，最終版本要採用哪一案。
年金改革作為總統蔡英文重要的政策，不只立法院重視，負責擬定草案的銓敘部也積極「動起來」，除了與考試委員座談外，也和各公教團體交換意見。銓敘部長周弘憲昨說明，銓敘部草案版本已大致完成，預計在本月底前送至考試院院會。
根據銓敘部規劃，銓敘部草案若在二月底前送考試院會，三月就能排入議程，希望最晚在三月底前就能通過全院審查會，將考試院版本送立法院審議。
與年改會版本相去不遠
周弘憲也表示，銓敘部提出的版本與年改會版本相去不遠。不過，年改會版本已遭到許多公教人員的反彈，銓敘部版本也可能會面對同樣的聲浪，周弘憲說，未來在全院審查會中，考試委員或其他列席官員有不同意見時，都可能討論與修改。
他強調，改革不可能沒有不同的聲音，但如何廣納各界意見綜合出一個大家都能接受且對國家財政有益的版本才是最重要的。目前這些內容僅是銓敘部的版本，最終審查會做出的決議才是考試院的版本。
有考試委員對此表示，先前討論過程中，的確是有各式不同意見，銓敘部應該都有納入考量，未來也會在院內會與審查會上適當表達。
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