八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
〔記者楊淳卉、羅添斌、林良昇／台北報導〕部分退伍軍人團體反對蔡政府的年金改革政策，發起「八百壯士捍衛權益行動」，今起在立法院前長期抗議，並排定由各個退伍軍人團體進行每天的輪值，曾說「國軍共軍都是中國軍」引發爭議的退役上將夏瀛洲也將參與輪班抗爭。
立委批只在乎錢不能少 不在乎政府財政
民進黨立委李俊俋受訪指出，軍人根本不是第一波改革對象，且退役中將退休金平均月領十一．二萬元、少將平均月領十．一萬元，非常優渥，「他們出來純粹為了反對而反對，只在乎錢不能少，也不在乎政府財政破產，未來公務員是否領得到退休金！」李也說，民主社會可以表達意見，但能否獲得民眾支持才是重點。
民進黨立委蔡易餘說，年金改革一定會進行，「不會因為抗議就退縮」。他呼籲抗議退伍軍人應好好思考從軍是為了捍衛國家，「現在退休金制度會拖垮國家的財政」，政府將會設計符合退休條件、不造成浮濫發放的新制度。
前陸軍副司令、退伍中將吳斯懷昨在FB臉書中發文指出，報名參加「八百壯士捍衛權益行動」的團體持續增加中，其中退役將官總會由夏瀛洲上將領軍，排定在二月廿八日輪值，四禧會學長（陸官卅一、卅二、卅三、卅四期，平均年齡七十五歲以上）排定三月十日輪值。
吳斯懷還說，「退役將軍及高齡學長都以實際行動站出來了，我們還能冷漠下去嗎？」吳斯懷等人今天上午十時三十分，將在立法院門口中山南路帳篷區召開「八百壯士捍衛權益」記者會。
郝轟民進黨年改傷害軍公教 不排除抗爭
此外，國民黨主席選舉中，被認為將和黨主席洪秀柱搶食黃復興黨部選票的郝龍斌，昨持續猛批蔡政府年金改革。郝在競選辦公室成立茶會中指出，民進黨的年金改革傷害軍公教權益和尊嚴，「犧牲這一代、欺騙下一代」，不能寄望民進黨對年金改革的善意和憐憫，他主張聯合在野黨派連署聲請釋憲，國民黨並應召開年金改革民間國是會議，由黨中央和智庫結合各方代表，找出可長可久的年金改革政策。郝並強調不排除採取抗爭手段。
擔任郝競選辦公室主委的國民黨副主席胡志強則誇郝正派、低調，說要採取抗爭手段讓他感到驚訝，原來郝也是可以很「辣」。
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標題：八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
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