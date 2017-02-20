2017-02-20

美軍在蘇聯解體後展開戰略轉型，將由一艘航空母艦、十到十五艘軍艦及潛艦、一萬名官兵組成的航母戰鬥群（Carrier Battle Group，CVBG），調整為規模較小、反應迅速的航母打擊群（Carrier Strike Group，CSG）。航母打擊群的戰鬥編組視任務而定，通常由一艘艦載六十五到七十架戰機的航母、巡洋艦和驅逐艦等四艘軍艦、一艘潛艦、補給艦，以及六千五百名官兵組成。美軍現有十個航母打擊群，執行此次南海任務為「卡爾文森號」率領的第一打擊群。

資料來源：綜合外電、維基百科

整理：編譯孫宇青