拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億

2017-02-20

黨國時期收九六九億勞軍捐

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會追查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，日前並揭露婦聯會有高達三百七十餘億元的銀行現金存款。對此，有立委調閱一○四年資料指出，婦聯會早期吸收國家奶水，至今累積龐大資產，現在光是一年的銀行利息收入，就高達三億一千五百多萬元，股息收入也有三千四百多萬元，且婦聯會歷年皆屬免稅團體，不用繳一毛稅，一年還有近三億五千萬元的利息、股息進帳，令人咋舌。

根據資料，婦聯會一○四年銀行現金存款共三百七十七億元，股票投資兩億九千四百萬元，每一年的利息、股息相當驚人。民進黨立委李俊俋直指，「婦聯會資產取之於人民，就應該還給人民」，婦聯會宣稱是民間團體，為何早期可收取勞軍捐作為收入？婦聯會勞軍捐收了多少，做了什麼使用，必須說明清楚。

旗下團體財產計逾五百四十億

婦聯會於黨國時期收取九六九．三億元「勞軍捐」做主要收入，爾後以此成立多個基金會、醫療財團法人及學校財團法人，相關團體個個身價驚人，登記財產總額達五百四十二億元，遠多於婦聯會自稱的三百八十一億元。立委提供資料顯示，單看婦聯會及底下團體所屬數筆不動產，以公告現值計算，價值達兩百一十五億元。

根據資料，以「中華民國婦女聯合會」所屬的不動產共十餘筆，坐落新北市永和區、高雄市前鎮區，價值三千九百多萬元；「中華民國婦女聯合會台北分會」則有台北市士林區房地，土地價值四億七千四百多萬元；婦聯會本身所屬不動產，價值就達五億一千三百多萬元。

立委：勞軍捐怎使用應說清楚

婦聯會相關不動產還隱身於旗下基金會等團體之中。如婦聯會林森南路大樓的房地，就是登記於「婦女社福基金會」名下，價值六億六千六百多萬元；「聽障文教基金會」不動產價值一千九百多萬元；「國軍暨家屬扶助基金會」不動產價值也有一千三百多萬元。

婦聯會旗下醫療及學校財團法人也是房產大戶。華興中學於台北士林數筆不動產，價值有三億兩千兩百多萬元；振興醫院所屬北投區房地，價值一百廿三億多元；復興中學北市大安區精華地段房地，價值七十六億七千七百多萬元。