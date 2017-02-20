拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
黨國時期收九六九億勞軍捐
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會追查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，日前並揭露婦聯會有高達三百七十餘億元的銀行現金存款。對此，有立委調閱一○四年資料指出，婦聯會早期吸收國家奶水，至今累積龐大資產，現在光是一年的銀行利息收入，就高達三億一千五百多萬元，股息收入也有三千四百多萬元，且婦聯會歷年皆屬免稅團體，不用繳一毛稅，一年還有近三億五千萬元的利息、股息進帳，令人咋舌。
根據資料，婦聯會一○四年銀行現金存款共三百七十七億元，股票投資兩億九千四百萬元，每一年的利息、股息相當驚人。民進黨立委李俊俋直指，「婦聯會資產取之於人民，就應該還給人民」，婦聯會宣稱是民間團體，為何早期可收取勞軍捐作為收入？婦聯會勞軍捐收了多少，做了什麼使用，必須說明清楚。
旗下團體財產計逾五百四十億
婦聯會於黨國時期收取九六九．三億元「勞軍捐」做主要收入，爾後以此成立多個基金會、醫療財團法人及學校財團法人，相關團體個個身價驚人，登記財產總額達五百四十二億元，遠多於婦聯會自稱的三百八十一億元。立委提供資料顯示，單看婦聯會及底下團體所屬數筆不動產，以公告現值計算，價值達兩百一十五億元。
根據資料，以「中華民國婦女聯合會」所屬的不動產共十餘筆，坐落新北市永和區、高雄市前鎮區，價值三千九百多萬元；「中華民國婦女聯合會台北分會」則有台北市士林區房地，土地價值四億七千四百多萬元；婦聯會本身所屬不動產，價值就達五億一千三百多萬元。
立委：勞軍捐怎使用應說清楚
婦聯會相關不動產還隱身於旗下基金會等團體之中。如婦聯會林森南路大樓的房地，就是登記於「婦女社福基金會」名下，價值六億六千六百多萬元；「聽障文教基金會」不動產價值一千九百多萬元；「國軍暨家屬扶助基金會」不動產價值也有一千三百多萬元。
婦聯會旗下醫療及學校財團法人也是房產大戶。華興中學於台北士林數筆不動產，價值有三億兩千兩百多萬元；振興醫院所屬北投區房地，價值一百廿三億多元；復興中學北市大安區精華地段房地，價值七十六億七千七百多萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 小檔案：水火同源
- 爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
- 24個農會改選 三峽、林口激戰
- 2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 川普亂講話外交生波 瑞典要美解釋
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 【愛讀書】 《你說，寮國到底有什麼？》
- 【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則
- 看完郭泓志牛棚 教士總經理買單
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 自由廣場》 （人民頭家談司改）請問法官：林益世vs.徐永煌
- 自由廣場》（澄社評論）台灣應廣納香港人才
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 自由共和國》蔡志宏／司法也該有審判創新沙盒！
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 潘裕文險棄歌手夢 聽唐綺陽12字轉念
- 助弱勢者正確用藥 藥師進社區
- 〈異同OPEN講〉帶領人民 朝正確方向邁進
- 自由廣場》陳庚金、胡志強證明：先砍高叛黨！
- （台北）搶救嘉禾新村 北側3處增列文資
- 司改國是會議分組討論 今登場
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 上班一族徵文─360行工作照
- 勇士4星搭魏少 詹皇挺厄文地平說
- 桃園市農會選舉 藍軍可望掌握優勢
- 〈愛的真諦〉婚姻不是天長地久
- 日本推可食用名片海苔
- 800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 把魚當人養 退休師不用藥賺很大
標題：拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email