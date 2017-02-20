脫離與政府隸屬關係後…》救國團主任人選 仍由蔣經國指派
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會將開聽證會，釐清救國團成立至今之人事、財務是否受國民黨實質控制。雖然救國團一再強調與國民黨無關，但據國民黨歷次會議顯示，救國團在隸屬國防部期間，其經費竟是透過國民黨中央委員會發放；時任國民黨主席的蔣經國更曾於救國團脫離國家後，介入其人事派任。民進黨立委蔡易餘直指，救國團等經費等於受到國民黨控制，「附隨組織」不言而喻。
在財務部分，根據國民黨第八、九、十屆中常會資料顯示，救國團隸屬國防部總政治部時期的預算，是由國防部編列於「政府委辦工作補助費」、「大陸敵後工作項目」等項目中，國防部由政府委託國民黨辦理該項工作，再由政府撥款給國民黨中央委員會，最後透過中央委員會「代領轉發」給救國團。值得注意的是，透過此手法取得預算經費者，還有婦聯會、華興育幼院等。
向省政府「墊借」經費 免還
令人匪夷所思的是，救國團於一九六九年脫離國防部後，政府卻仍繼續編列預算補助救國團。依據台灣省諮議會資料，救國團一九七○年因欲增設「澄清湖青年活動中心」房舍設施，去函向省政府「墊借」經費，然而，省議會最後竟是於台灣省六十年度地方總預算案內，編列該筆預算給救國團，救國團也不需償還這筆經費。
在人事部分，相關資料甚至顯示，救國團脫離與國防部總政治部隸屬關係後，國民黨仍直接介入其主任職務任命。據前救國團主任李鍾桂傳記所載，李在一九八七年三月接任職務，就是受總統、國民黨主席蔣經國親自指派。
據載，蔣經國於一九八七年三月八日，找來當時擔任太平洋文化教育基金會執行長及國民黨青工會副主任的李鍾桂，當面向李表達「我要妳到救國團來擔任主任」。李雖當場拒絕，人事令卻隨即拍板定案，李於三月十六日走馬上任。
立委質疑，當時救國團已不在政府底下，為何蔣經國對救國團主任人事有置喙空間？「如果不能用總統身分做這件事，另一個身分只有黨主席了！」
值得注意的是，救國團「團務指導委員會」的廿一人名單，長期以來竟然無任何變動，意即救國團的財務長期由同一群人把持。黨產會委員受訪指出，對這項資訊已有掌握，將會深入調查救國團五十三億多元資產與這些團委的關係。
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