救國團三階段 都與國民黨關係密切

2017-02-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會本週五將對救國團是否為國民黨附隨組織召開聽證程序，並釐清其人事、財務是否受國民黨實質控制。黨產會委員指出，救國團成立與國民黨密切相關，且救國團曾是國家成立的機構，利用黨國取得龐大國家資源，但獨立成社團法人後，卻未將這些資產還給國家，如今竟累積超過五十三億元資產；黨產會若未來認定救國團是附隨組織，將對其財產進行追徵，但要追徵多少金額還要討論。

若認定附隨組織 追徵金額待議

黨產會委員指出，救國團一九五二年十月卅一日成立至今，組織可分為三大階段，包括隸屬國防部總政治部時期（一九五二年十月至一九六九年十二月），解除與國防部總政治部隸屬關係時期（一九六九年十二月至一九八九年十一月），登記成為法人時期（一九八九年十一月至今），每一階段與前總統蔣介石、蔣經國及國民黨皆脫離不了關係。

翻閱國民黨中央改造委員會紀錄，國民政府播遷來台後推動青年運動，時任國民黨總裁蔣介石於一次會議中提議成立青年與婦女組織；在蔣介石主導下，中改會一九五二年通過相關實施辦法，指示行政院配合決議，成立「中國青年反共救國團」（救國團前身），並隸屬國防部總政治部。當時總政治部主任為蔣經國，他同時也是救國團首任主任。

黨產會委員從中指出，當時實施辦法寫明「中國青年反共救國團為國民黨領導青年運動之外圍組織」，救國團成立兩年後，國民黨中常會甚至決議，要在救國團內部成立直屬黨中央的「知青黨部」；此外，救國團成立後，國民黨原有青年團體如「中國青年反共抗俄聯合會」等，也被指示歸併於救國團而結束會務。

直至一九五八年五月，在蔣經國提議下，行政院於一九六九年十一月回函給國防部，准解除隸屬關係，救國團業務改由行政院督導。最後，救國團一九八九年七月向內政部登記立案，終於取得法人資格，一九九○年十月正式更名為「社團法人中國青年救國團」。

錢哪來？ 救國團須說明資產來源

黨產會委員表示，從歷史資料看，救國團的成立與國民黨密切相關，其團務運作的資源甚至取自國家；救國團如今有五十三億資產，還有多筆不動產，「錢到底從哪裡來？」黨產會將請救國團說明這些資產的來源，救國團也應證明這些不動產是否為合法取得。