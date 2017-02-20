防逃漏 進口免稅包裹半年逾六次 將課稅
2017-02-20
一到六月、七到十二月 分兩週期
〔記者吳佳蓉／台北報導〕愛買網拍的看過來！財政部日前預告「進口頻繁認定原則」，明訂每年將分為「一月到六月」及「七月到十二月」兩週期，檢視民眾是否有頻繁進口情形，若在週期間進口免稅包裹超過六次以上，即不適用三千元以下免稅規定，第七個進口包裹即使金額未達免稅門檻，仍得繳稅。
關務署官員表示，根據新預告的進口貨物認定原則，頻繁進口的定義為「半年內進口超過六次以上」，所謂「半年」是指每年「一月到六月」及「七月到十二月」兩週期，期間進口免稅包裹達六次以上，就算頻繁進口，週間結束就重新計算。進口次數的認定時點，以進口報單上的日期為準。
舉例來說，林小姐一到五月間在海外網站買了六個包裹，金額都在三千元以下，進口時全申報免稅，六月若進口第七個包裹，即使金額小於三千元，也得繳稅。不過，若七月後再度海外購物，由於上半年計算週期已結束，在新週期內算是第一次，仍可適用免稅。
官員指出，上述進口包裹次數的累計，不包含應稅包裹在內，例如一到五月在海外買了四個三千元以上應稅包裹及四個三千元以下免稅包裹，則只計算四次，而不是上半年已進口的八次。
官員表示，進口頻繁認定原則已於二月中預告公布，但實際生效前，還有技術問題待解決，新制上路時程未定，最快也是三月後。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 小檔案：水火同源
- 爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
- 24個農會改選 三峽、林口激戰
- 2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 川普亂講話外交生波 瑞典要美解釋
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 【愛讀書】 《你說，寮國到底有什麼？》
- 【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則
- 看完郭泓志牛棚 教士總經理買單
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 自由廣場》 （人民頭家談司改）請問法官：林益世vs.徐永煌
- 自由廣場》（澄社評論）台灣應廣納香港人才
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 自由共和國》蔡志宏／司法也該有審判創新沙盒！
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 潘裕文險棄歌手夢 聽唐綺陽12字轉念
- 助弱勢者正確用藥 藥師進社區
- 〈異同OPEN講〉帶領人民 朝正確方向邁進
- 自由廣場》陳庚金、胡志強證明：先砍高叛黨！
- （台北）搶救嘉禾新村 北側3處增列文資
- 司改國是會議分組討論 今登場
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 上班一族徵文─360行工作照
- 勇士4星搭魏少 詹皇挺厄文地平說
- 桃園市農會選舉 藍軍可望掌握優勢
- 〈愛的真諦〉婚姻不是天長地久
- 日本推可食用名片海苔
- 800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 把魚當人養 退休師不用藥賺很大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防逃漏 進口免稅包裹半年逾六次 將課稅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分