保障勞權 研議勞動程序特別法
2017-02-19
〔記者溫于德、項程鎮／台北報導〕司法院鑑於勞工在勞資爭議時易處於不利地位，研議制定「勞動程序特別法」，保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益；司法院秘書長呂太郎昨表示，修法內容主要包括勞資案件的裁判費、舉證責任的調整，因為這兩方面，勞方較易居於弱勢。
司法院民事廳長邱瑞祥說，勞資民事訴訟時，提告人須先繳納裁判費，但勞工恐負擔不起，若能修法通過，降低裁判費、甚至免除，便能使勞工順利上法庭討公道。其次為舉證責任，通常勞資雙方均有薪資單據，但勞方未必都留存，因民事提告時須主動提出，恐造成勞工無法主張有利證據爭取權益；若修法通過，「被告的資方也須負舉證責任、提出單據」，藉此減輕勞方責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 想吃麻油雞卻沒雞肉？ 醫師：可用豬牛羊替代
- NBA球星「暖」實力
- 證券行情表、證券表格
- 沒錢餵女兒 單親媽影印鈔票兌現
- 富邦即將「約定」 統一差在主力
- ISPS Handa澳洲女子公開賽／錢珮芸黑翻紅 李旻爆桿
- 〈人生作業簿〉 珍惜與想念
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 02/19 各報重點新聞一覽
- 父子5樓掛看板 遭帆布掃落雙亡
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 會見挺同、反同團體 小英先道歉
- 男模克勇士 裕隆排名保「升」機
- 屏東國民黨求助清查雙重黨籍 民進黨退回
- 第三處日托 蘆竹「悅齡老童園」啟用
- 花監沙畫認證 3受刑人通過
- 火車聲吵 山佳嬤「無聽睏袂去」
- 金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人
- 拜年廣告被拆 冬山鄉長：不追究
- 逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國
- 停車費、水費 手機將可繳納
- 農漁會今改選 檢警緊盯賄選
- 一週大事 （2月12日至18日）
- 台灣燈會今晚熄燈 北港燈區爭延展
- 林全：政策應避免本位主義
- 〈失戀共和國〉棄愛追夢 祝你幸福
- 兩棲船塢登陸艦、沱江艦量產 今年啟動
- 簡鴻文擬兼發言人 台紙不理
- 【愛讀書】 《故事就這麼誕生了：小川洋子的創作與日常》
- 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/19～2/25
- 金山海岸秘景 「沉默」全都錄
- 自由廣場》青島啤酒這筆帳
- 力拚重返大聯盟╱郭泓志走「天堂」路 李振昌「墳場」突圍
- 嘉納拖了2年 終於休掉小班
- 守護16個月 高雄輕軌路口義交低調退場
- 經典賽倒數16天 慢熱郭俊麟今試刀
- 奪廟產 殺住持未遂 惡檢顏漢文入監
- 感謝你們... 日攝影師讓世界看見台灣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：保障勞權 研議勞動程序特別法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分