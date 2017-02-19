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保障勞權 研議勞動程序特別法

2017-02-19

〔記者溫于德、項程鎮／台北報導〕司法院鑑於勞工在勞資爭議時易處於不利地位，研議制定「勞動程序特別法」，保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益；司法院秘書長呂太郎昨表示，修法內容主要包括勞資案件的裁判費、舉證責任的調整，因為這兩方面，勞方較易居於弱勢。

司法院民事廳長邱瑞祥說，勞資民事訴訟時，提告人須先繳納裁判費，但勞工恐負擔不起，若能修法通過，降低裁判費、甚至免除，便能使勞工順利上法庭討公道。其次為舉證責任，通常勞資雙方均有薪資單據，但勞方未必都留存，因民事提告時須主動提出，恐造成勞工無法主張有利證據爭取權益；若修法通過，「被告的資方也須負舉證責任、提出單據」，藉此減輕勞方責任。

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  • 司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會，提堅守人權保障價值、確保司法正義實現、建構弱勢友善審判程序等七大改革方案。（記者簡榮豐攝）

    司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會，提堅守人權保障價值、確保司法正義實現、建構弱勢友善審判程序等七大改革方案。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 勞動程序特別法 司法改革國是會議 司法院
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標題：保障勞權 研議勞動程序特別法


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